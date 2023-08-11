Сегодня состоялось знаменательное событие в истории современной российской космической программы, мы возвращаемся на Луну

Сегодня в 2 часа 11 минут по московскому времени с нового российского космодрома Восточный в Амурской области стартовала ракета-носитель Союз 2.1б с автоматическим лунным аппаратом "Луна-25". Это важная веха в истории современной космической отрасли страны. Стоит напомнить, что последний раз подобный запуск был произведен ещё в СССР в далеком 1976 году. Новая миссия на Луну должна стать началом череды космических пусков, которые в перспективе помогут позволить высадить на наш естественный спутник космонавтов.

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Аппарат "Луна-25" будет посажен в уникальном месте на южном полюсе Луны, где не прилунялся ещё ни один космический зонд. Длительность полета да места назначения составит от 10 до 12 дней. В течение этого времени будут совершены две коррекции траектории, а перед посадкой аппарат предварительно выйдет на лунную орбиту высотой 100 километров.

Конкретным местом посадки станет кратер Богуславского. Лунный зонд имеет множество научных приборов, включая специальный заборник грунта для анализа его химического состава.

В Роскосмосе планируют, что если всё будет работать штатно, то аппарат сможет прослужить около одного года.