Издательство Activision также пообещала более подробный показ игры 17 августа

Игровое издательство Activision и разработчик Sledgehammer Games раскрыли немного больше подробностей о грядущей игре Call of Duty: Modern Warfare III, включая новый трейлер Makarov Reveal, и объявили, что большая часть контента, выпущенного для Modern Warfare II, будет перенесена в Call of Duty: Modern Warfare III, когда она выйдет 10 ноября 2023 года. Activision также обещает большой анонс, запланированный на 10 августа.

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Activision опубликовала большое сообщение под названием «Перенос» о том, какой контент можно будет передать из одной игры в другую. Список довольно обширный и включает в себя оружие и косметический контент, в том числе наборы, операторов и другие награды и разблокировки из игры. Вартраков из Modern Warfare 2 в списке нет. Естественно в новой игре никуда не делись плохие русские. Последний тизер-трейлер подтверждает возвращение Владимира Макарова в качестве злодея игры.

Ниже можно посмотреть новейший тизер-трейлер Call of Duty: Modern Warfare III, и Activision обещает большой показ 17 августа.



