К сожалению производительность новинки пока неизвестна

После того как правительство США ввело жесткие санкции против некоторых китайских высокотехнологичных компаний, таким фирмам, как Huawei, пришлось приостановить разработку чипов. Но Jiangnan Computing Lab, разрабатывающая процессоры Sunway, и Национальный центр суперкомпьютеров в Уси продолжали создавать новые суперкомпьютеры и недавно даже представили результаты своей новой системы на приз Ассоциации вычислительной техники Гордона Белла.

Новый суперкомпьютер Sunway, созданный Национальным суперкомпьютерным центром, использует около 19,2 млн ядер на 49230 узлах, сообщает Supercomputing.org. Для сравнения: Frontier, самый производительный суперкомпьютер в мире, использует 9472 узла и потребляет 21 МВт энергии. Но Национальный суперкомпьютерный центр в Уси не раскрывает энергопотребление своей последней системы.

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Интересно, что новый суперкомпьютер, похоже, основан на уже известном 390-ядерном процессоре Sunway, который является производным от процессоров Sunway SW26010 и существует с 2021 года. Таким образом новая система увеличила количество процессоров, но не их архитектурную эффективность, поэтому его энергопотребление, вероятно, будет гигантским. Между тем фактическая производительность компьютера неизвестна, поскольку масштабирование имеет свои пределы даже в мире суперкомпьютеров.

Национальный суперкомпьютерный центр не раскрыл данные о производительности своего нового суперкомпьютера, и на данный момент трудно делать какие-либо оценки его производительности.

Тем временем инженеры раскрыли рабочую нагрузку, для которой использовалась машина. Судя по всему, группа создала новый код для моделирования больших водоворотов в турбомашинах. Они применили его к турбине высокого давления с 1,69 миллиарда компонентов и 865 миллиардами степеней свободы.

Учитывая сложность симуляции, вполне вероятно, что машина действительно достаточно мощная. Однако неизвестно, проводилось ли моделирование с точностью FP64, или точность была принесена в жертву производительности.