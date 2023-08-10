На сегодня это самый быстрый твердотельный пользовательский накопитель

Компания Phison продемонстрировала свой самый быстрый пользовательский твердотельный накопитель, выпущенный на сегодняшний день: SSD PS5026-E26 Max14um Gen5 со скоростью последовательного чтения более 14 ГБ/с, что выше, чем у лучших твердотельных накопителей на сегодняшний день.

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Phison и ее партнеры первыми предложили твердотельные накопители на базе контроллера PS5026-E26 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Эти накопители значительно превзошли все существовавшие на тот момент SSD, хотя и не смогли продемонстрировать весь свой потенциал из-за дефицита 3D NAND со скоростью 2400 МТ/с. К настоящему времени Micron удалось нарастить производство своих самых быстрых чипов 3D NAND, и Phison смогла продемонстрировать свой твердотельный накопитель PS5026-E26 Max14um Gen5.

Поскольку твердотельные накопители PCIe Gen5 на базе контроллеров от Innogrit и Silicon Motion становятся все ближе к релизу, Phison хочет напомнить, что их платформа может быть довольно мощной, поэтому она создала твердотельный накопитель на основе своего контроллера PC5026-E26 и памяти Micron B58R 3D TLC NAND. Микросхемы памяти, обеспечивающие скорость последовательного чтения 14175 МБ/с и скорость последовательной записи 12471 МБ/с, а также 1,79 млн операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении и 1,74 млн операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи.

Производительность, предлагаемая SSD PS5026-E26 Max14um Gen5, немного выше, чем последовательная производительность накопителей PCIe Gen5 корпоративного уровня. Чтобы достичь таких скоростей чтения/записи, Phison пришлось настроить прошивку и должным образом охладить свой диск. Для этого компания Phison использовала систему охлаждения AirJet Mini от Frore Systems, в которой для создания воздушного потока используется крошечная вибрирующая мембрана.