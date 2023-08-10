Карту и процессор можно будет только выиграть, участвуя в мероприятии QuakeCon

AMD заключила эксклюзивное партнерское соглашение с запуском космической ролевой игры Starfield. Компания уже заявила о своем намерении оптимизировать свои графические и центральные процессоры к выходу игры для лучшей производительности. Чтобы еще больше улучшить впечатления от игры, поклонники AMD теперь могут приобрести отдельную тематическую версию графического ускорителя Radeon RX 7900 XTX.

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К сожалению, эта видеокарта не будет доступна через обычные розничные точки продаж. Единственный способ приобрести карту — выиграть её в специальной акции. AMD запланировала выпуск всего 500 единиц этих эксклюзивных карт, и все они будут розданы в качестве призов. Более того, также представлен специальный вариант процессора Ryzen 7 7800X3D в соответствующей тематике игры черно-белой упаковке, хотя никаких изменений в самом процессоре не ожидается.

Процессор и графические карты Starfield Edition будут раздаваться исключительно во время игрового мероприятия QuakeCon. Стоит отметить, что в рамках предыдущей совместной инициативы AMD два года назад был представлен специальный графический ускоритель Radeon RX 6900 XT, связанный с игрой Halo Infinite.