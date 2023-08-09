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Asus выпустила новую линейку белых видеокарт серии RTX 40
Видеокарты относятся к серии TX Gaming, которая продается только на территории Китая

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 Asus начала продавать три новых видеокарты под маркой TX Gaming, включающие в себя модели: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060.

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 Серия Tianxuan может быть неизвестной для многих пользователей, поскольку это один из суббрендов Asus, эксклюзивный для Китая. Компания выпустила множество игровых ноутбуков из серии Tianxuan, но расширяет линейку продуктов за счет видеокарт GeForce RTX 40-й серии.

 Видеокарты TX Gaming схожи с серией Asus Atlas Shark (Megalodon). Они используют тот же кулер, но с другой цветовой темой. В то время как кулер серии Atlas Shark выполнен в черно-серой комбинации, серия TX Gaming представлена в бело-серой цветовой гамме с бирюзовыми акцентами. Никаких видимых изменений в системе охлаждения нет. Это по-прежнему толстый кожух с тремя осевыми вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. Видеокарты также имеют усиленную металлическую заднюю панель, которая также способствует дополнительному охлаждению.

 Независимо от модели видеокарта TX Gaming имеет размеры 317 x 136 x 54 мм. Размер кулера кажется несколько чрезмерным для моделей более низкого уровня, таких как GeForce RTX 4060 Ti мощностью 160 Вт или GeForce RTX 4060 мощностью 115 Вт. Однако похоже, что Asus просто решила не тратить время на переделку кулера для каждой модели.

 Как следует из номеров моделей, видеокарты TX Gaming имеют заводской разгон. Однако Asus не раскрыла точных значений на страницах своих продуктов или в интернет-магазине. Известно только, что видеокартам требуется один 8-контактный разъем питания. Потенциальным покупателям понадобится блок питания с минимальной мощностью 650 Вт для любой модели, которую они выберут. Asus не изменила дизайн выводов изображения на дисплей. Поэтому видеокарты TX Gaming имеют один порт HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4a.

 Asus продает TX Gaming GeForce RTX 4070 (TX-RTX4070-O12G-Gaming) за 733,54 доллара, а TX Gaming GeForce RTX 4060 Ti (TX-RTX4060TI-O8G-Gaming) и TX Gaming GeForce RTX 4060 (TX-RTX4060-O8G-Gaming) по цене 526,91 и 386,82 долларов соответственно.

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Источник: tomshardware.com
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