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AMD Radeon RX 7700 XT получит 12 ГБ памяти и 192-битную шину
Такая информация стала известна общественности благодаря утечке данных от компании ASRock

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 Сегодня стало точно известно, что видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT имеет объем памяти 12 ГБ и 192-битный интерфейс памяти стандарта GDDR6. Эта информация вытекает из просочившейся в сеть нормативной документации ASRock для будущих видеокарт. Также уже известно из утечки компании PowerColor RX 7800 XT Red Devil с прошлой недели, что карта использует полноценный графический процессор Navi 32, включающий 60 вычислительных модулей на архитектуре RDNA3, и комплектуется 16 ГБ памяти на 256-битной шине памяти чипа. 

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 Вероятно, разработанная для конкуренции с GeForce RTX 4070, грядущая RX 7700 XT основана на том же кристалле Navi 32, что и RX 7800 XT, но урезанном. Ожидается, что AMD отключит некоторые из 60 вычислительных блоков, физически присутствующих в 5-нм GCD, в то время как один из четырех 6-нм MCD будет отключен, что даст чипу 192-битную шину памяти для установки 12 ГБ памяти. Из утечки PowerColor также известно, что RX 7800 XT получит память со скоростью 18 Гбит/с. Пока неизвестно, сохранит ли AMD эту скорость для RX 7700 XT, если, да, то в этом случае она получит в свое распоряжение пропускную способность памяти 432 ГБ/с.

 Напомню, что выход видеокарт среднего уровня AMD RX 7800 XT и RX 7700 XT ожидается уже в этом квартале, то есть до конца сентября.

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Источник: techpowerup.com
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