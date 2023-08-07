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Colorful представила iGame RTX 4060 Ti Mini - самую маленькую карту с 16 ГБ
Карта имеет длину менее 200 мм, один вентилятор и версии с 8 или 16 ГБ видеопамяти

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 Китайская компания Colorful представила новую компактную видеокарту GeForce RTX 4060 Ti. Новая Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini имеет длину всего 199,5 мм и будет доступна в конфигурациях с 8 ГБ или 16 ГБ. Оба варианта имеют небольшой заводской разгон, поэтому карта получит суффикс "OC".

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 Первые впечатления от этой новой видеокарты могут натолкнуть на мысль, что она имеет форм-фактор Mini-ITX, но данная карта слишком высока для этого. Кроме того её длина 199,5 мм делает модель значительно длиннее, чем GeForce RTX 4060 Mini-V от той же Colorful, длина которой составляет всего 170 мм. Тем не менее новая видеокарта — это модель "Ti" с более высоким энергопотреблением.

 Варианты на 8 ГБ и 16 ГБ имеют одинаковые заявленные максимальные тактовые частоты графического процессора 2580 МГц. Это всего на 40 МГц быстрее эталонной карты, что на 1,8% быстрее в процентном выражении. Однако есть некоторые другие различия между моделями на 8 ГБ и 16 ГБ. В частности, 16-гигабайтная модель имеет TDP на 5 Вт больше, чем ее младший собрат с 165 Вт, и имеет более мощную конструкцию VRM с конфигурацией 6+2, а не 6+1 фазы. Кроме того 16-гигабайтная модель на 20 г тяжелее, чем 8-гигабайтная версия iGame RTX 4060 Ti Mini.

  Те кто присматривается к ещё более компактным моделям, следует обратить внимание на Lenovo RTX 4060 Mini-ITX и недавнюю низкопрофильную карту Gigabyte GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G. Но ни одна из этих карт не является вариантом "Ti".

 На данный момент написания статьи нет информации о дате выхода или розничной стоимости iGame RTX 4060 Ti Mini, но очевидно, что выход состоится в ближайшее время, а доступна карта будет в Китае.

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Источник: tomshardware.com
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