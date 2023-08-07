Тест подтверждает конфигурацию ядер данных процессоров, но не указывает их тактовые частоты

Процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения определенно займут свои места в списке лучших процессоров. Похоже, что вскоре Intel выпустит свои новые чипы, поскольку начали появляться тесты Core i9-14900K и Core i7-14700K.

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Core i9-14900K — это 24-ядерный процессор с 32 потоками, содержащий восемь производительных ядер и 16 эффективных ядер. Он служит прямой заменой Intel Core i9-13900K, текущего флагмана линейки Raptor Lake 13-го поколения, Core i7-14700K придет на смену Core i7-13700K и получит незначительное обновление базовой конфигурации. В то время как Core i7-13700K имеет восемь P-ядер и восемь E-ядер, Core i7-14700K оснащен четырьмя дополнительными эффективными ядрами.

Являясь обновлением существующих моделей, Core i9-14900K и Core i7-14700K должны будут иметь более высокие тактовые частоты, чем их аналоги Raptor Lake. Однако узнать об этом пока нет возможности, так как бенчмарк Crossmark не показывает тактовые частоты процессоров. Если ранние слухи подтвердятся, то Core i9-14900K может иметь тактовую частоту в разгоне 6 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у текущего Core i9-13900K, но на том же уровне, что и у Core i9-13900KS.

Как и в случае с любыми предварительными тестами, относиться к результатам необходимо с долей недоверия. Согласно данным Crossmark, процессоры Raptor Lake Refresh использовались в тестовых системах с 16 ГБ памяти DDR5-4800, что является интересным выбором, поскольку новая платформа Intel, по-видимому, изначально поддерживает более быструю память DDR5-6400. В качестве видеокарты использовалась модель GeForce RTX 4090.

В целом Core i9-14900K был на 14% быстрее, чем Core i7-14700K. Если посмотреть на индивидуальные результаты, то у первого показатели productivity, creativity и responsiveness были на 15%, 12% и 20% выше.

Возможно, протестированные чипы были инженерными образцами или квалификационными образцами с более низкими тактовыми частотами. Один из протестированных чипов находился внутри ПК от Acer, что позволяет предположить об использовании OEM-системы, о которой ничего неизвестно, например, о питания или охлаждении.

В любом случае не стоит возлагать большие надежды на Raptor Lake Refresh в плане увеличения производительности. Согласно предполагаемым прогнозам производительности от Intel, новые чипы могут быть всего на 1-3% быстрее, чем оригинальные Raptor Lake.

Слухи о Raptor Lake Refresh предполагают их выход в продажу в октябре, но официальный анонс может быть и раньше. Intel запланировала свое мероприятие Intel Innovation 2023 на 19–20 сентября, где можно ожидать анонса Raptor Lake Refresh. Кроме того Intel подтвердила, что на мероприятии будет подробнее рассказано о Meteor Lake.