Новинка станет достойным конкурентом существующих сейчас Intel NUC и других подобных систем других производителей

Одним из самых интересных игровых устройств этого года, не только для Thunderobot, но и для всей индустрии, несомненно, является мини-ПК MIX. Позиционируясь как отличная альтернатива устройствам NUC 12 Serpent Canyon, которые могут похвастаться процессорами Intel Alder Lake и графическими ускорителями Arc, делает MIX сильным соперником. Это обеспечивается комбинацией процессора Intel Raptor Lake и мобильного графического процессора NVIDIA Ada Lovelace.

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MIX выделяется своим компактным 1,7-литровым корпусом и весом всего 800 граммов без зарядного устройства. Примечательно, что его дизайн напоминает старые системы Dell Alienware Alpha R2, в которых использовалась архитектура Intel Haswell в сочетании с серией графических ускорителей GeForce GTX 900. Тем не менее MIX теперь является птицей совершенно другого полета с более новой архитектурой Raptor Lake.

Что касается спецификаций, то MIX предлагает выбор между двумя мобильными процессорами Raptor Lake: 14-ядерным Intel Core i9-13900H или 10-ядерным i7-13620H. Геймеры также могут выбирать между 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Однако наиболее впечатляющей особенностью является возможность использования мобильного графического процессора RTX 4060 или RTX 4070 мощностью до 140 Вт. Такие характеристики обычно встречаются в высококлассных игровых ноутбуках, но MIX предназначен для другой цели.

Игровая ориентация MIX не является секретом, поскольку он предназначен для использования в качестве портативной игровой установки. Видеокарты RTX 4070 должно быть более чем достаточно для игр с разрешением 1440p и потенциально даже для 4K, в зависимости от игры и использования технологии масштабирования, а объем памяти до 32 ГБ и накопитель объемом 1 ТБ делают систему относительно перспективной.

Thunderobot официально подтвердил, что MIX будет запущен в уже этом месяце. Однако конкретные цены, точная дата запуска пока и рынки, на которых будет предлагаться MIX, не сообщаются.