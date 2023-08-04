Новинка ничем не отличается от своих полноразмерных собратьев и имеет даже небольшой разгон

Энтузиасты графических ускорителей привыкли видеть низкопрофильные графические карты с одним или двумя вентиляторами, но Gigabyte пошла другим путём и только что представила инновационный дизайн с тремя вентиляторами. Эта уникальная видеокарта относится к линейке GeForce RTX 4060 от NVIDIA, которая пока находится на самом низком уровне в семействе с точки зрения производительности.

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Модель GeForce RTX 4060 основанная на графическом процессоре AD107 может похвастаться чрезвычайно низким энергопотреблением, оставаясь ниже 115 Вт по умолчанию. Хотя это все еще больше, чем может обеспечить слот PCIe сам по себе, карта оснащена одним 8-контактным разъемом питания, как и другие модели RTX 4060 на рынке.

Однако на этом сходство заканчивается. Карта Gigabyte, официально известная под названием RTX 4060 OC Low Profile 8G (GV-N4060OC-8GL), отличается невероятно тонким дизайном и высотой всего 69 мм. Кроме того толщина видеокарты составляет всего 40 мм, а длина — 182 мм, что делает её одной из самых маленьких карт серии RTX 40, доступных на сегодняшний день.

Уникальность этого графического ускорителя на этом не заканчивается. Модель имеет заводской разгон, повышающий тактовую частоту до 2475 МГц, что всего на 15 МГц выше официальных спецификаций. Кроме того несмотря на компактный размер карта предлагает широкие возможности для подключения к устройствам вывода изображения. Карта оснащена двумя расположенными друг над другом разъемами DisplayPort 1.4a и двумя разъемами HDMI 2.1a, что делает карту редкостью в серии GeForce RTX.

Наверняка это будет одна из самых интересных карт текущего поколения, чего ждали многие пользователи. Gigabyte еще не раскрыла цену или дату выпуска этой карты, но по слухам она должна стать доступной в конце текущего месяца.