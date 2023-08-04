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В сети появились фотографии всех графических процессоров AMD в линейке RDNA3
Оставался неизвестным только GPU среднего уровня, предназначенный для карт линейки RX 7800/7700

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 До сегодняшнего дня была раскрыта почти вся линейка настольных графических процессоров на архитектуре RDNA3, отсутствовал только один графический процессор — Navi 32. Однако недавняя утечка из PowerColor подтвердила, что ранее замеченный прототип действительно был очень похож на то, что AMD планирует использовать для своих графических карт среднего класса, хотя и не полностью идентичный.

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 На данный момент в линейке представлено четыре графических процессора: Navi 31 для Radeon RX 7900 XTX/XT, Navi 31 XL для Radeon RX 7900 GRE, Navi 32 для Radeon RX 7800 XT и Navi 33 для Radeon 7600. К счастью, благодаря PowerColor представилась возможность подробнее узнать о каждом из графических процессоров RDNA3. Ниже представлено изображение со сравнением всех GPU линейки RDNA 3.

 Как и ожидалось, графический процессор Navi 32 имеет один GCD и четыре MCD. Похоже, что RX 7800 XT будет использовать полную реализацию со всеми 60 вычислительными блоками, 256-битной шиной памяти и, скорее всего, полным кэшем Infinity объемом 64 МБ. Хотя на фотографиях нет деталей высокого качества для точного измерения размера кристалла, слухи о 350 мм² кажутся довольно близкими к реальности.

 Также были замечены незначительные изменения по сравнению с Navi 31, показанным в видео Forbes. Однако остается неясным, был ли графический процессор, показанный PowerColor или Forbes, прототипом. Примечательно, что у графического процессора, показанного PowerColor, с одной стороны было больше SMD.

 Вполне вероятно, что AMD скоро представит больше карт, включая серию RX 7700 с 12 ГБ памяти и 192 битной шиной, но это еще не подтверждено. AMD не предоставила окончательного ответа по этому вопросу, а для настольных и мобильных линеек RX 7000 требуется больше моделей для успешной конкуренции с серией NVIDIA RTX 4060/4070.

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Источник: videocardz.com
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