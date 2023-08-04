Об этом стало известно из утечки от компании PowerColor

Видеокарта Radeon RX 7800 XT официально еще не выпущена. Однако, судя по последней утечке PowerColor, у грядущей видеокарты на архитектуре RDNA 3 есть все, чтобы стать одной из лучших видеокарт в своей категории.

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Информация о Radeon RX 7800 XT поступила от одного из доверенных партнеров AMD. Страница продукта может быть заполнителем, а PowerColor поместила небольшую оговорку внизу страницы продукта.

«Вся информация, представленная здесь, предназначена только для справки. PowerColor оставляет за собой право изменять или пересматривать содержимое в любое время без предварительного уведомления», — написал производитель на странице продукта Red Devil AMD Radeon RX 7800 XT.

Сообщается, что Radeon RX 7800 XT имеет 3840 потоковых процессоров, что соответствует 60 вычислительным блокам RDNA 3, и такое же количество ускорителей трассировки лучей. Кристалл в Radeon RX 7800 XT еще предстоит подтвердить, но ранние предположения заключаются в том, что серия Radeon RX 7800 будет использовать новый кристалл Navi 32. Утечка PowerColor не подтверждает и не опровергает предположения.

AMD Radeon RX 7800 XT (RX 7800 XT 16G-E/OC) Red Devil имеет игровую частоту 2210 МГц и тактовую частоту 2520 МГц в режиме ускорения в стандартном режиме. В режиме OC игровая тактовая частота и при ускорении увеличиваются до 2,255 МГц и 2,565 МГц соответственно.

Список PowerColor показывает, что Radeon RX 7800 XT имеет такую же подсистему памяти, что и Radeon RX 7900 GRE, а именно 16 ГБ памяти GDDR6 на скорости 18 Гбит/с на 256-битной шине. В результате максимальная пропускная способность памяти Radeon RX 7800 XT составляет 576 ГБ/с, как и у Radeon RX 7900 GRE.

Интересно, что PowerColor не указала TDP для Radeon RX 7800 XT. Видеокарта работает от двух 8-контактных разъемов питания PCIe, и компания рекомендует блок питания мощностью 800 Вт. Судя по расположению разъема питания, Radeon RX 7800 XT, вероятно, имеет TDP от 250 Вт до 300 Вт.

Кроме того PowerColor Radeon RX 7800 XT имеет три порта DisplayPort 2.1 и один порт HDMI 2.1, но использовать можно одновременно только два выхода DisplayPort 2.1.

Стоит напомнить, что вчера в своем квартальном отчете о прибылях и убытках AMD подтвердила, что видеокарты «нового класса для энтузиастов» на базе RDNA 3 будут выпущены в третьем квартале. Это означает, что Radeon RX 7800 XT должна появиться на розничном рынке в период с августа по сентябрь. Учитывая утечку PowerColor, можно не удивляться, если в этом месяце появится новый представитель среднего сегмента на архитектуре RDNA 3.