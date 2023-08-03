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В сети появились первые изображения Xiaomi MIX Fold 3
К большому сожалению смартфон опять не будет представлен на глобальном рынке

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 В сети появились первые изображения складного смартфона MIX Fold 3, а также предполагаемый снимок его розничной упаковки. Напомню, что прошло всего несколько дней с тех пор, как Xiaomi подтвердила предстоящий выпуск устройства. К сожалению, в то время как генеральный директор Лэй Цзюнь дразнил общественность новым MIX Fold 3, ожидается, что Xiaomi не будет предлагать телефон по всему миру. Компания сохранит свою серию MIX Fold эксклюзивной для Китая, и ни одна глобальная модель не будет продаваться даже под другим названием.

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 Судя по всему, MIX Fold 3 имеет дисплей от края до края и тот же форм-фактор, что и текущий MIX Fold 2. Судя по изображению ниже, устройство имеет относительно тонкий шарнир, а также слегка изогнутую крышку экрана. Также никуда не денется фронтальная камера в отверстии.

 Между тем инсайдер с Weibo показал также розничную упаковку MIX Fold 3, отражающую схожесть с его предшественником. Следовательно, Xiaomi продолжила использовать минималистичный дизайн, указав только название устройства и упоминание о своем продолжающемся партнерстве с Leica. Xiaomi уже подтвердила, что будет использовать технологии Leica для всех задних камер, включая новый компактный перископный модуль, микромоторы OIS и ультратонкие линзы с высоким преломлением.

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Источник: notebookcheck.net
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