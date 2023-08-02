Намек на это сделала лично Лиза Су в своем заявлении на сегодняшнем мероприятии AMD, посвященном доходам компании

Сегодня во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках AMD было много разговоров об искусственном интеллекте, но более интересным для геймеров является то, что AMD, по-видимому, наконец-то готова выпустить серию графических карт RX 7800/7700 среднего уровня, чтобы конкурировать с лучшими видеокартами Nvidia.

Генеральный директор AMD Лиза Су заявила: «В области игровой графики мы расширили нашу серию графических процессоров Radeon 7000 во втором квартале, выпустив основные карты RX 7600. Мы идем по пути дальнейшего расширения наших предложений графических процессоров RDNA 3 с помощью запуск новых карт Radeon 7000-й серии для энтузиастов в третьем квартале».

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Новость о новых графических чипах пришлась на довольно плохой квартал для продаж видеокарт. Выручка AMD от игрового сегмента составила 1,6 миллиарда долларов, что на 4% меньше, чем в прошлом году, и на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. AMD назвала снижение продаж своих игровых графических процессоров основной причиной спада, в то время как спрос на чипы для Microsoft и Sony оставался высоким.

С прошлого года AMD продолжает присутствовать на рынке верхнего основного и нижнего сегмента high-end с архитектурой RDNA 2 предыдущего поколения и графическими картами серии RX 6000. Хотя в декабре прошлого года компания выпустила топовые RX 7900 XTX и XT, а затем в мае выпустила бюджетную RX 7600, ожидаемые карты RX 7800 и 7700 еще не появились. Во многом это, вероятно, было связано с существующим запасом графических ускорителей RX 6800 и RX 6900, которые перекрывают сегмент производительных устройств.

Уже давно ходят слухи о чипах Navi 32 и видеокарт RX 7800/7700 на их основе. До сих пор нет ни их официальных спецификаций, ни точной даты выпуска. Однако теперь появился точный срок запуска карт. Таким образом видеокарты RX 7800/7700 должны появиться либо в этом, либо в следующем месяце.

Обычно AMD и Nvidia выпускают новые продукты в определенном порядке, начиная с более дорогих моделей. Если все будет следовать этой схеме, то мы сможем получить RX 7800 (XT) в этом месяце, а затем RX 7700 (XT) в следующем месяце. Стоит обратить внимание, что AMD заявила, что новые картЫ появятся в третьем квартале, поэтому в ближайшие два месяца должно появиться более одного нового графического ускорителя.

Самые важные вопросы о стоимости и характеристиках AMD пока не раскрывает. Основываясь на том, какое место занимают графические процессоры RX 7600 и 7900, можно ожидать, что новый графический процессор класса RX 7800 будет примерно соответствовать существующему RX 6950 XT или превосходить его, а новый графический процессор класса RX 7700 будет немного опережать RX 6750 ХТ.

Стоимость RX 7900 XT начинается от 780 долларов, поэтому можно с уверенностью сказать, что модель класса RX 7800 будет стоить около 600 долларов. Это может быть официальная рекомендованная производителем розничная цена, но, как видно по RX 7600, цены быстро скорректировались, и базовая стоимость снизилась до 258 долларов по сравнению с официальной стартовой рекомендованной ценой в размере 280 долларов. Также по логике вещей, карта класса RX 7700 вероятно будет иметь MSRP около 450 долларов.

В серии RX 6000 предыдущего поколения были эталонные модели RX 6700 XT. В новом поколении AMD создала эталонную RX 7600. Для AMD было бы разумно также предложить эталонные дизайны моделей RX 7700 и RX 7800, но, например, Nvidia отказалась от определенных эталонных карт, и AMD может последовать аналогичному шагу.