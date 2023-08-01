В основе чипсета будут лежать ядра Phoenix и Phoenix M от Nuvia

С выпуском чипсета Snapdragon 8 Gen 3 в октябре начали циркулировать слухи о следующем флагмане Qualcomm будущего года. Ожидается, что грядущий Snapdragon 8 Gen 4 будет запущен в конце 2024 года. Хотя до этого еще очень много времени, известный инсайдер сообщил, что чипсет будет основан на новом 3-нм технологическом процессе TSMC. Также ходят слухи, что этот чип будет включать ядра Nuvia Phoenix.

Digital Chat Station раскрыла ключевые подробности о грядущей системе на чипе Snapdragon 8 Gen 4. По словам информатора, чипсет будет иметь два ядра Phoenix и шесть ядер Phoenix M. Напомню, что ядра Phoenix относятся к новому поколению процессорных ядер на базе архитектуры ARM, разработанных Nuvia. Однако компания предоставила Qualcomm лицензию на свою технологию, поэтому ядрам может быть присвоено другое название.

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Инсайдер также утверждает, что Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться по технологии TSMC N3E. Это вторая итерация 3-нм технологического процесса TSMC, который, как говорят, обеспечивает более высокий выход рабочих чипов. Это означает большее количество производимых чипов, что снижает производственные затраты. Ходят слухи, что чип Apple A17 также производится TSMC по 3-нм техпроцессу, но на первой версии N3.

Предстоящий чип Snapdragon 8 Gen 3 по-прежнему основан на 4-нм техпроцессе, но, как утверждается, он обеспечивает значительный прирост производительности без ущерба для энергоэффективности.

Пока ещё рано говорить, какие телефоны будут первыми оснащены новым чипсетом, но вероятными кандидатами являются Samsung, Oppo и Xiaomi. Эти компании, как правило, используют новейшие чипы Qualcomm в своих флагманских устройствах.