Однако такой шаг может привлечь только неопытных покупателей, которые считают, что на производительность карты влияет исключительно объем памяти

Большинство пользователей не только из России, но и других стран могут быть не знакомы с торговой маркой PELADN, и для этого есть веская причина. Несколько лет назад компания изменила своё название с PRADEON, что было довольно необычным выбором для производителя графических ускорителей, который также предлагает карты GeForce. Хотя новое название позволило сгладить вопросы с названием компании, оно не сделало бренд более узнаваемым.

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Несмотря на смену названия, деятельность компании практически не пострадала. Хотя она не является ключевым партнером Nvidia и AMD, PELADN продолжает успешно выпускать новые модели. Хотя графических карт серии RX 7000 от PELAND еще нет, компания регулярно выпускает новые модели предыдущей серии RX 6000. Недавно производитель начал использовать уникальный пиксельный дизайн для линеек RTX 3070 и RX 6700, который теперь реализован в линейке RTX 4070.

Пополнив свой продуктовый набор, PELADN представила новую модель Radeon RX 6500 XT с системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя разъемами для вывода изображения на дисплей. Хотя рендеры могут указывать на полноразмерный слот PCIe, эта модель на самом деле ограничена четырьмя линиями PCIe Gen4. Несмотря на ограничение, PELADN оснастила эту карту начального уровня объемом памяти 8 ГБ, что необычно для этой модели.

RX 6500 XT от PELAND также имеет заводской разгон, увеличивающий тактовые частоты с 2685/2825 МГц до 2695/2855 МГц для игрового и ускоренного режимов соответственно. Кроме того видеокарта может похвастаться полностью закрывающейся заднюю часть панелью, что обычно встречается на моделях высокого класса.

Похоже, что даже дешевые модели последнего поколения теперь получат увеличение памяти, в том числе те, которым такое увеличение не сильно поможет поднять производительность. Напомню, что карта RX 6500 XT основана на графическом процессоре Navi 24 с 64-битной шиной памяти и TDP и 107 Вт.