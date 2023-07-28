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AMD Radeon PRO W7600 получит GPU Navi 33 и 8 ГБ видеопамяти
Дата выхода карты пока неизвестна, но грядущая новинка уже поддерживается тестовым ПО, а значит выпуск уже не за горами

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 Radeon PRO W7600, скорее всего, будет оснащен графическим процессором Navi 33, что подтверждается информацией OpenCL, полученной из записи Geekbench, относящейся к этой будущей модели для рабочих станций. Идентификатор GFX1102, связанный с графическим процессором AMD, совпадает с идентификатором, используемым для мобильных серий Radeon RX 7700/7600, каждая из которых использует процессор Navi 33.

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 Основываясь на этих данных, ожидается, что GPU будет иметь тактовую частоту 1940 МГц. Для сравнения, это на 310 МГц ниже, чем у игровой модели Radeon RX 7600, если сравнивать ее с гровой частотой 2250 МГц.

 Карта имеет 8 ГБ памяти, но остается неясным, будет ли эта модель поддерживать функцию коррекции ошибок ECC, присутствующую в моделях Radeon W7900/W7800. Важно отметить, что Radeon W6600 не использовал этот тип памяти.

 Хотя точная дата выпуска Radeon PRO W7600 остается неизвестной, тот факт, что карта уже проходит тестирование и правильно распознается программным обеспечением для тестирования производительности, говорит о ее ближайшем запуске. Интересно отметить, что NVIDIA планирует провести основной доклад на SIGGRAPH в следующем месяце, важном событии для профессионалов графической индустрии, и ожидается, что компания сделает новые анонсы в серии профессиональных моделей RTX ADA. Это может побудить AMD ответить выпуском Radeon PRO W7600, чтобы сохранить конкуренцию на рынке.

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Источник: videocardz.com
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