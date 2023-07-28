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AMD представила мобильный процессор Ryzen 9 7945HX3D с технологией 3D V-Cache
На данный момент процессор является эксклюзивным для ASUS и будет использоваться только в модели ROG Strix Scar 17 X3D

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 AMD внедряет технологию 3D V-Cache, с которой работают одни из лучших процессоров компании, в мобильные игровые модели. На выставке ChinaJoy в Шанхае компания анонсировала процессор Ryzen 9 7945HX3D, который будет запущен 22 августа в составе первого подобного игрового ноутбука Asus ROG Strix Scar 17 X3D.

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 Чип представляет собой 16-ядерный и 32-поточный процессор с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Он имеет 144 МБ кэш-памяти и TDP не менее 55 Вт, хотя AMD сообщает, что он может быть выше. Как и остальная часть линейки Dragon Range HX, чип Ryzen 9 7945HX3D является стандартным процессором для настольного ПК, но оптимизированным для мобильных ПК.

 Ноутбучный процессор будет работать аналогично настольному процессору. AMD использует 64 МБ кэш-памяти L3 на CCD, чтобы уменьшить количество запросов к системной памяти, экономя драгоценные миллисекунды для поддержания высокой частоты кадров за счет сокращения времени, необходимого для выполнения инструкций.

 Компания AMD предполагает, что V-Cache будет даже гораздо более впечатляющ на мобильных устройствах с ограниченным энергопотреблением, чем на настольных ПК, где мощность не ограничена. AMD предполагает, что с меньшим TDP пользователь можете получить более чем двойную выгоду в некоторых играх. В тесте Shadow of the Tomb Raider с разрешением 1080p и высокими настройками с эталонной платой AMD и видеокартой Nvidia Geforce RTX 4090, V-Cache с TDP 40 Вт обеспечивает на 23% более высокие результаты по сравнению с процессором без V-Cache.

 В целом AMD предполагает, что пользователь получит прирост производительности в играх более чем на 15% по сравнению с текущим флагманом AMD Ryzen 9 7945HX. Это утверждение основано на производительности в различных играх, включая Strange Brigade, Cyberpunk 2077, F1 2021, Total War: Warhammer 3, DOTA 2, Borderlands 3 и Deus Ex: Mankind Divided при высоких настройках и разрешении 1080p. Вполне возможно, что этот ЦП может стать самым быстрым процессором для ноутбуков. AMD не предоставила сравнений с процессорами Intel, хотя упоминается, что AMD провела тестирование и с Intel Core i9-13980HX.

 Ryzen 9 7945HX3D пока будет использоваться только в ноутбуках Asus. Компания заключила с AMD эксклюзивное соглашение, и в настоящее время нет планов, чтобы этот чип появился вне ROG Strix Scar 17. Хотя он выпущен 22 августа, на данный момент цена ноутбука не известна, как и регионы, где он поступит в продажу.

 Это шестой процессор AMD, использующий технологию 3D V-Cache, которую уже используют: Ryzen 7 5800X3D, эксклюзивный для Micro Center Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900 X3D и Ryzen 7 7800X3D.

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Источник: tomshardware.com
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