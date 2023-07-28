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Кроссовки Apple выставлены на аукционе Sotheby’s по стартовой цене 50000 долларов
Это не бывшые в употреблении кроссовки, а полностью новая пара в соответствующей упаковке

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 Пара редких кроссовок Apple выставлена на продажу на аукционе Sotheby’s. Аукционный дом установил стартовую цену кроссовок Apple на уровне 50000 долларов. Обувь была сделана специально для сотрудников Apple в 1990-х годах. Они были вручены в качестве подарков сотрудникам. Это первый раз, когда пара этой редкой обуви выставляется на публичный аукцион.

 Верх кроссовок Apple выполнен из белой кожи, а на язычке и рядом со шнурками виден старый радужный логотип Apple. Старый логотип Apple — выделяющаяся деталь кроссовок, которые, по утверждению Sotheby’s, будут очень желанными. Редкая обувь Apple была названа аукционным домом одними из самых малоизвестных из существующих. Это подчеркивает уникальность кроссовок и их ценность на рынке.

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 Кроссовкам Omega x Apple около трех десятков лет, но новые и в упаковке. Однако из-за своего возраста они имеют некоторые недостатки, включая желтоватый цвет около подошвы. Кроссовки имеют окошко для воздушной амортизации в пятке и размер 10,5 по стандарту США. Это соответствует 41 европейскому размеру. В коробке также есть альтернативная пара красных шнурков.

 Ранее уже доводилось видеть несколько памятных вещей Apple, которые были проданы с аукциона. Также были некоторые из этих ретро-продуктов, которые провалились при перепродаже. Одним из самых успешных лотов Apple стал первый нераспечатанный Apple iPhone с объемом памяти 4 ГБ, проданный на аукционе в США за 190000 долларов. Возможно редкие кроссовки Apple на аукционе Sotheby’s поставят новый рекорд для продукции компании.

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Источник: gizmochina.com
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