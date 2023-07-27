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Nvidia отменила выпуск RTX 4090 Ti
Кроме того стало известно от инсайдера Kopite7kimi, что флагман следующего поколения получит 512-битную шину памяти

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 Сегодня в сети появилась информация от известного инсайдера Kopite7kimi, который сообщил что планы Nvidia по запуску обновленного флагмана под гипотетическим названием RTX 4090 Ti изменились.

 Слух появился в связи с приближением годовщины анонса RTX 4090, который состоялся в сентябре 2022 года. В последние годы Nvidia наращивала свой модельный ряд с помощью обновлений карт среднего уровня, которые не только получают суффикс «Ti», но и предлагают повышение производительности, чтобы лучше соответствовать конкурентам из стана AMD. Nvidia уже выпустила несколько моделей Ti (RTX 4060 Ti и RTX 4070 Ti), но похоже, что эта стратегия больше не относится к верхней ступеньки линейки продуктов Nvidia. Таким образом ожидаемая многими новая флагманская видеокарта RTX 4090 Ti никогда не выйдет. 

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 Для этого может быть несколько причин. Основная причина, вероятно, связана с конкуренцией или ее отсутствием. В очередной раз AMD решила не гнаться за производительностью со своей RX 7900 XTX, хотя она является отличной картой и конкурирует скорее с RTX 4080.

 Есть также вопрос энергопотребления, и, поскольку споры о расплавлении 16-контактного разъема все еще не полностью улажены, потенциальные проблемы с RTX 4090 Ti мощностью 600 Вт и более, безусловно, существуют.

 Также стоит отметить тот факт, что продажи графических карт и комплектующих для ПК сейчас падают. С картами RTX 30-й серии предыдущего поколения Nvidia представила RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti менее чем через год после первоначального запуска, а RTX 3090 Ti появилась в апреле 2022 года. Первые две были коммерчески успешными.

 Kopite7kimi добавил, что, хотя планы по Ti-версиям самых производительных карт Nvidia не обсуждаются, все еще есть план по оптимизации производства путем добавления новых продуктов в модельный ряд. Однако, по словам инсайдера, они больше ориентированы на китайский рынок. Похоже, что и AMD, и Nvidia готовы выпускать определенные графические ускорители для обслуживания китайского рынка.

 Kopite7kimi также упомянул информацию от нескольких отраслевых источников, подтвердивших, что флагман Nvidia следующего поколения будет иметь 512-битный интерфейс памяти. Напомню, что последний раз такой широкий интерфейс видеокарты получили в 2008-2009 годах, выпустив модели GeForce GTX 280 и GeForce GTX 285.

 Конечно, это не относится к картам с двумя графическими процессорами, такими как Titan Z с шиной 2 x 384-бит. Также была еще GTX 295 с двойным 448-битным интерфейсом. Последним массовым потребительским графическим ускорителем с 512-битной шиной, не считая решений с памятью HBM/HBM2, были AMD R9 390/390X. Большинство видеокарт на рынке вместо этого используют более простую и менее дорогую 256-битную шину. Топовые модели могут иметь 384-битный интерфейс, которого по-прежнему достаточно, чтобы обеспечить пропускную способность около 1 ТБ/с.

 Компании обычно предпочитают увеличивать пропускную способность, внедряя новые стандарты памяти, а не увеличивая ширину шины, из-за более низких затрат на разработку и производство. А поскольку ожидается, что Nvidia представит свою серию RTX 5000 к 2025 году, теоретически возможно, что компания будет использовать память стандарта GDDR7.

 При максимальной пропускной способности 32 Гбит/с 512-битная ширина шины будет означать общую пропускную способность 2 ТБ/с, что вдвое больше, чем у RTX 4090. Учитывая, что сегодня карт даже за 1500 долларов недостаточно для запуска новейших игр с полными настройками и родным разрешением ( глядя на тебя, Remnant II), в этой идее может быть что-то. С чипами памяти объемом 2 ГБ 512-битный интерфейс позволит оснастить видеокарты 32 ГБ памяти или, возможно, даже 64 ГБ и 128 ГБ с чипами по 4 ГБ на прфессиональных моделях.

 Стоит отметить, что всё о чем идет здесь речь основано на информации от Kopite7kimi. Хотя инсайдер имеет хорошую репутацию, это не то же самое, что официальное подтверждение от производителя. Дорожные карты могут периодически меняться, и многое зависит от рынка и конкуренции.

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Источник: tomshardware.com
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