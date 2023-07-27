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OnePlus Ace 2 Pro выходит в августе с самой передовой системой охлаждения
Система охлаждения под названием Tiangong предлагает самую большую охлаждающую площадь поверхности в отрасли - 9140 мм²

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 OnePlus Ace 2 Pro успешно прошел сертификацию 3C в Китае, а также был замечен в Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Теперь компания официально начала рекламную компанию устройства, обнародовав график его запуска и основные характеристики.

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 Согласно недавнему сообщению на Weibo, OnePlus Ace 2 Pro дебютирует в августе 2023 года. Компания также подтвердила, что OnePlus Ace 2 Pro станет первым телефоном в мире, оснащенным системой охлаждения Tiangong. Эта система считается самой мощной в отрасли и опережает конкурентов как минимум на два поколения.

 Система охлаждения Tiangong имеет площадь 9140 мм², которая является самой большой в отрасли. Смартфон также оснащен первой в мире интегрированной системой отвода тепла с двойной циркуляцией и воздушными каналами Лаваля. Кроме того в системе используются теплорассеивающие материалы аэрокосмического класса, в том числе алмазный теплопроводный гель и сверхпроводящий термографит.

 Система охлаждения Tiangong позволяет OnePlus Ace 2 Pro поднять свою производительность на беспрецедентный уровень. Это означает, что телефон сможет справляться даже с самыми требовательными задачами, такими как игры и редактирование видео в течение длительного периода времени.

 На данный момент ожидается, что OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Компанию чипсету Snapdragon 8 Gen 2 составят до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

 Устройство также будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 150 Вт. На передней панели смартфона установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера, а задний блок камер будет включать три датчика. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей, компанию которому составляет 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив.

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Источник: gizmochina.com
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