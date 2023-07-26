Однако потенциальным покупателям не стоит ожидать заметного прироста производительности от увеличения объема памяти

Похоже, что появившаяся на Newegg 16-гигабайтная версия графической карты ASRock Intel Arc 770 находится на стадии реального выхода, следуя информации на веб-сайте ASRock. Главное заключается в том, что есть несколько графических процессоров Arc A770, которые действительно поддерживают полный объем памяти, особенно после того, как Intel прекратила выпуск своей эталонной версии Arc A770 Limited Edition. Теперь ASRock подтвердила, что действительно выпустит 16-гигабайтную версию карты в линейке Phantom Gaming.

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Как и следовало ожидать, 16-гигабайтная версия ARC A770 мало чем отличается от 8-гигабайтной версии. Разница в основном заключается в используемых микросхемах памяти, которые теперь имеют удвоенную плотность и предлагают немного более высокие скорости. Тем не менее какое-либо улучшение производительности от дополнительной пропускной способности памяти будет мало влиять на производительность, так как разница невелика (17,5 Гбит/с на 16-гигабайтной модели и 16 Гбит/с на 8-гигабайтной). Спецификации уже известны, и прямого прироста производительности в играх будет немного.

Newegg ожидает, что карта появится на прилавках к 28 июля. При стартовой цене 329 долларов 16-гигабайтная ASRock ARC A770 Phantom Gaming продается по той же цене, что и 8-гигабайтная версия карты.

Однако не стоит ожидать, что Intel ARC A770 станет лучшей видеокартой, которую можно купить за свои деньги, но карта получила впечатляющее увеличение производительности с момента её первоначального запуска.