Кроме видеокарты также в коллекцию входят другие необходимые компоненты для создания полноценной игровой системы

Asus готовит второй набор аппаратного обеспечения ROG´Evangelion, посвященную персонажам EVA-02 и Asuka Langley Soryu. Как и в оригинальной коллекции, новый ассортимент включает компьютерные комплектующие на тему EVA-02 и Asuka.

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Вторая коллекция ROG’Evangelion включает в себя все необходимое для сборки полноценного ПК, в том числе материнскую плату ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition, видеокарту ROG Strix GeForce RTX 4090 24 ГБ GDDR6X OC EVA-02 Edition, систему жидкостного охлаждения процессора ROG Ryujoin III 360 ARGB EVA-02 Edition, клавиатуру ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition, ROG Gladius III, беспроводную мышь AimPoint EVA-02 Edition, блок питания ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition и корпус ROG Hyperion EVA-02 Edition.

Единственная разница между Eva-02 Edition и обычными моделями ROG — это внешний вид, а с точки зрения производительности разницы нет.

Коллекция Asustek ROG´Evangelion Eva-02 выглядит довольно эффектно, независимо от того, являетесь ли вы поклонником аниме. Примечательно, что Asus больше не предлагает монитор на тему аниме, как это было с коллекцией на тему EVA-01.

«Грядет Второй удар. ROG продолжает проект Evangelion для геймеров с совершенно новой конструкцией машины, основанной на EVA-02 и Asuka Langley Soryu. Вторая коллекция дебютировала с материнскими платами, видеокартами, игровыми корпусами, универсальными кулерами, периферийными устройствами и оборудованием. Соберите полную машину и добейтесь высокого уровня синхронизации с Аской», — говорится в заявлении Asus.