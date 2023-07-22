Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
ASUS представила видеокарту ROG STRIX GeForce RTX 4090 EVA-02 Edition в стиле аниме Evengelion
Кроме видеокарты также в коллекцию входят другие необходимые компоненты для создания полноценной игровой системы

реклама

 Asus готовит второй набор аппаратного обеспечения ROG´Evangelion, посвященную персонажам EVA-02 и Asuka Langley Soryu. Как и в оригинальной коллекции, новый ассортимент включает компьютерные комплектующие на тему EVA-02 и Asuka.

реклама

 Вторая коллекция ROG’Evangelion включает в себя все необходимое для сборки полноценного ПК, в том числе материнскую плату ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition, видеокарту ROG Strix GeForce RTX 4090 24 ГБ GDDR6X OC EVA-02 Edition, систему жидкостного охлаждения процессора ROG Ryujoin III 360 ARGB EVA-02 Edition, клавиатуру ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition, ROG Gladius III, беспроводную мышь AimPoint EVA-02 Edition, блок питания ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition и корпус ROG Hyperion EVA-02 Edition.

 Единственная разница между Eva-02 Edition и обычными моделями ROG — это внешний вид, а с точки зрения производительности разницы нет.

 Коллекция Asustek ROG´Evangelion Eva-02 выглядит довольно эффектно, независимо от того, являетесь ли вы поклонником аниме. Примечательно, что Asus больше не предлагает монитор на тему аниме, как это было с коллекцией на тему EVA-01.

 «Грядет Второй удар. ROG продолжает проект Evangelion для геймеров с совершенно новой конструкцией машины, основанной на EVA-02 и Asuka Langley Soryu. Вторая коллекция дебютировала с материнскими платами, видеокартами, игровыми корпусами, универсальными кулерами, периферийными устройствами и оборудованием. Соберите полную машину и добейтесь высокого уровня синхронизации с Аской», — говорится в заявлении Asus.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #asus #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rog strix
Источник: tomshardware.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила серию компонентов в ярко красной расцветке робота EVA-02 из «меха» аниме Evangelion
ADLINK выпустила портативную видеокарту Pocket A1 NVIDIA RTX A500 мощностью 25 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска сумели перехватить крылатые ракеты Storm Shadow
10
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
28
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
11
Украинский военный опубликовал видео с подорванными на минах танками Leopard
3
Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
3
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
+
Задержан бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
7
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
1
Инженер-ядерщик выкрал чертежи атомной подлодки США, спрятав их в бутерброде с арахисовым маслом
1
Немецкий завод бронетехники на территории Украины может стать целью для российски ракет
3
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
3
В Пентагоне заявили о фактах хищения оружия США в Украине, но не считают это серьёзной проблемой
1
Обновление Windows 10 приводит к зависанию игр и ПО, а также общему замедлению ПК
6
The Washington Post: Украина уже начала применять кассетные боеприпасы на юго-востоке страны
4
Украина получит ракеты HiMARS большой дальности - что это значит и как изменит ситуацию
14
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2
Видео: Ка-52 «Аллигатор» наносят удар по бронетехнике ВСУ
2
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
+
Состоялся релиз Unholy — мрачного хоррора про поиски ребёнка в постсоветском городе Восточной Европы
1
Боец ВСУ показал два подбитых Leopard 2А4 – башня немецкого танка валяется отдельно от корпуса
3

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
118
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
89
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
20
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
12
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
70
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
9
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4
Почему ЦРУ вкладывается в технологии воскрешения мамонтов
2
Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
9

Сейчас обсуждают

VRoman
18:38
Обновление платформы ради 50% прироста будет гораздо более эффективным вложением средств, чем разработка с нуля крутой платформы и продажи консоли ниже себестоимости
PlayStation 5 Pro с обновленной графикой AMD может выйти в ноябре 2024 года
DonCarleone
18:37
всу предполагает, а Армия РФ располагает))))
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Дмитрий Малинин
18:33
Проходное поколение, только для фанатов Интел Если уже брать сейчас невтерпёж-то лучше на АМ 5, если в будущем то ждите 15 поколение там вот уже должны и пки экспресс 5 нормально добавить и производит...
Инсайдер обнародовал спецификации и цены процессоров Intel Core 14-го поколения без индекса K
Yilec
18:28
Можно не сомневаться, что окры нагрузят эти дроны касетными снарядами.
Британия передаст Украине мощные грузовые дроны Malloy, которые могут вывозить раненых с поля боя
NOFX
18:21
Он после "святого" байрактара был или до?
В ВСУ высоко оценили возможности британских танков Challenger 2
Sergej V
18:20
чем охлаждать 6 кокогерц? фрион?
Инсайдер обнародовал спецификации и цены процессоров Intel Core 14-го поколения без индекса K
Гоогле Гооглев
18:18
Как там "святой " джавелин, поживает?
В ВСУ высоко оценили возможности британских танков Challenger 2
NOFX
18:13
Теперь сыновей будут называть Челяджорами :)) А как и эти танки превратят в кучку горящего хз чего,то будут искать новую убервафлю.
В ВСУ высоко оценили возможности британских танков Challenger 2
Надежда Непша
18:09
Чем их больше ляжет, тем меньше нацистов и наемников. Туда и дорога. Не надо было трепаться и хихикать, что русские дураки, воюют дубьем и кольями. Вот кол осиновый и вобьем в вас, бесовское отродье.
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
Дядя Z
18:09
со слезами на глазах выглядит поражение.Понадовали,каши с круасанами,на майдане
Западная пресса недоумевает: если Украина «побеждает», то как же тогда выглядит поражение?
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем