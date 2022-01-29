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Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Пользователи Авито запустили челлендж: они публикуют объявления о продаже RTX 3050 с призывом не покупать карты по бешеным ценам.
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Пользователи Авито запустили челлендж: они публикуют объявления о продаже RTX 3050 по цене 25 - 27 тысяч рублей, а в описаниях объявлений призывают не покупать видеокарты у перекупов по бешеным ценам. Видеокарта, которая появилась в магазинах буквально позавчера (27 января), была раскуплена перекупами, по слухам, через багофичу в известном магазине, и всплыла на авито примерно за 40000 рублей, при этом на момент написания в сети нашлось только одно предложение за 50000 рублей.

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"Произошёл петушиный поступок. Карты на авито не покупать, цена карты 20к" - пишет в объявлении один из активистов. 

"Рекомендованная цена данной карты 25000. Всё что выше 30000 на авито - это корм барыгам, не покупайте данные карты, берегите свои деньги. Nvidia заявила, что карт будет много, хватит всем геймерам (майнерам она не интересна)"

Таким образом люди стремятся повлиять на абсурдную ситуацию, когда карту, которая не интересна майнерам от слова совсем, скупают перекупы и продают по двойной цене.

"Если бы не они - Вы, мой дорогой Друг, могли бы купить её в ДНС за 26.999 рублей. Будет следующий завоз, нужно лишь подождать. Распространи дальше эту инфу... и просто не покупай у них по конской цене..."

На момент написания таких призывных объявлений даже больше, чем реальных объявлений от барыг. В одном из редких объявлений перекуп гордо демонстрирует скриншот из DNS с ценой на видеокарту 26999. Сам при этом продаёт её за 45000.

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Видеокарта RTX 3050 имеет технологию LHR и выдает 13 мегахэш на эфире, срок окупаемости составил бы 500 дней при покупке по рекомендованной цене 250$ - а это примерно 20000 рублей. Сколько лет будет окупаться эта видеокарта при цене в 50000 - считайте сами.

#видеокарты #майнинг #rtx #rtx 3050 #перекупы
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