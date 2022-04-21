Cтудия-разработчик Saints Row, перезапуска одноимённой игровой серии, Volition, выпустила новый трейлер, посвящённый возможностям кастомизации в игре. Пятиминутный трейлер демонстрирует, как игроки смогут настраивать внешний вид своих персонажей, боевой арсенал, тюнинговать авто и другие транспортные средства, менять обстановку штаба и делать многое другое, когда игра (в конце этого года) появится в продаже.
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Постоянный издатель серии, Deep Silver, объявил о перезапуске франшизы "Святых" на мероприятии Gamescom в конце лета 2022 г.
Пятая игра в серии, названная просто Saints Row, выйдет на всех актуальных платформах, включая Xbox Series S и Series X , Playstation 4 и 5 , Xbox One и на ПК в Epic Games Store.
В грядущем проекте игроки присоединяются к членам преступной группировки под названием "Святые", которые пытаются превратить свою организацию в новый преступный синдикат в юго-западном американском регионе под названием Санто-Илесо.
Как и в большинстве предыдущих игр франшизы, в регионе также представлены три конкурирующие банды, каждая из которых отличается особым стилем и характеристиками: Los Panteros, The Idols и Marshall Defense Technologies.