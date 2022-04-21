Главную роль в картине может сыграть Дуэйн "Скала" Джонсон

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В январе этого года представители основанной Юсефом Фаресом игровой студии Hazelight объявили о сотрудничестве с dj2 Entertainment, компанией-продюссером, стоящей за фильмами о Сонике. Вместе команды собираются перенести It Takes Two на телевизионные и киноэкраны.

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Совсем недавно разнообразные источники также сообщили, что к проекту присоединилась Amazon Studios, а также компания Seven Bucks Productions, известная по фильмам "Круиз по джунглям", "Джуманджи". Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия будут продюсировать фильм со стороны Seven Bucks. Также утверждается, что Дуэйн "Скала" Джонсон возможно сыграет главную роль в готовящейся картине.

Кооперативный экшен-платформер It Takes Two, изданный Electronic Arts и вышедший в марте прошлого года, представляет собой завораживающее приключение на двоих, проданное тиражом более 3 млн. копий и получившее множество серьёзных наград, в том числе GOTY 2021. Критики отмечали как продуманный, полный завораживающих и драматических моментов сюжет, так и разнообразный геймплей в стиле Фареса, предлагающий игрокам попробовать десятки разных мини-игр.

В игре рассказывается история о супружеской паре, которые находятся на грани развода и вынуждены работать вместе, чтобы сбежать из фантастического мира после того, как магия превратила их в живых кукол.

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В отчете Variety утверждается, что проект, который стал доступен через Xbox Game Pass в ноябре 2021 г., на данный момент был запущен уже более 10 млн. раз.