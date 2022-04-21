Paradox Interactive объявила о своих планах выпустить обновлённую версию трилогии Shadowrun. Серия тактических изометрических RPG, действие которых разворачивается в мире, сочетающем черты фэнтези и киберпанка, выйдет на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5 уже 21 июня 2022 года.
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Трилогия будет включать в себя оригинальную Shadowrun Returns, которая стала первой игрой, полностью профинансированной с помощью Kickstarter, собрав более $1 млн на этой платформе. Кроме того, в сборнике будут представлены расширенные издания сиквелов Shadowrun: Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun: Hong Kong — Extended Edition.
Серия Shadowrun не выпускалась с 2015 года, когда Paradox Interactive презентовала миру Shadowrun: Hong Kong, поэтому её появление на консолях будет сопровождаться техническими улучшениями, включая "улучшенную графику, улучшенную производительность и оптимизированный для контроллера игровой процесс", — говорится в пресс-релизе Paradox Interactive.
Первоначально трилогия Shadowrun была анонсирована только для Nintendo Switch, но позже разработчики объявили и её выход на других актуальных консолях.
Первоначально представ перед широкой публикой как настольная ролевая игра, серия Shadowrun существует уже более 30 лет. Большинству критиков понравилась как Shadowrun Returns — за её повороты сюжета и изометрический стиль, так и Shadowrun: Hong Kong — несмотря на отсутствие новых функций, критики отметили сильный нарратив и качественную аудиовизуальную составляющую.