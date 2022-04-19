В компании технологию характеризуют как новаторскую и общественно полезную

Стоит добавить Amazon к длинному списку компаний, работающими над технологиями, ещё вчера кажущимися нереальными: коммерческий гигант в течение нескольких месяцев ищет людей для необъявленного AR/VR-проекта. Среди вакансий, которые Amazon хочет заполнить, — широкий спектр руководящих должностей для ученых в области компьютерного зрения, дизайнеров, программистов, руководителей, менеджеров по продуктам, исследователей и технологов, что наводит на мысль о формировании нового подразделения.

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"Вы будете работать над превращением уникальной технологии дополненной реальности в инновационный и полезный для мира потребительский продукт", — говорится в описании к одной из вакансий.

Amazon также ищет дизайнера UX для работы над "основным системным интерфейсом для конечных пользователей, от мультимодальных интерфейсов до 3D-развлечений с дополненной реальностью". Среди требований указан опыт работы в области моушн-дизайна, анимации и AR/VR-игр. Кандидатам же на должность старшего менеджера по продуктам говорят, что они должны "иметь опыт создания глубоко технических продуктов, например, AI/ML, робототехники, игр".

Патент Amazon из 2013 г.

В отличие от многих конкурентов, Amazon в значительной степени остаётся в стороне, когда речь заходит об оборудовании AR и VR. У Google, Meta, Microsoft и Snap в то или иное время на рынке было множество устройств, а планы Apple по разработке собственных очков AR уже даже не являются секретом.

У Amazon же есть собственные умные очки под названием Echo Frames, однако они полностью управляются голосом, без визуальной составляющей. Компания также подала заявку на несколько патентов на развлекательные видеоочки и другие технологи AR почти десять лет назад, однако проекты всё ещё не подают никаких признаков жизни.

Патент Amazon из 2013 г.

Несмотря на то, что компании часто используют шаблонный язык в своих списках вакансий, который лишь минимально корректируется для новых ролей, а иногда намеренно скрывают свои намерения за слишком широкими формулировками, опубликованные вакансии наводят на мысль о том, что Amazon всё-таки решила реализовать потенциал в области дополненной реальности

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Заметим, что в марте этого года была запущена новая внутренняя группа Futures Design, призванная "помочь Amazon понять, что значит жить в будущем сегодня". Группу возглавил Харис О'Коннелл, ранее работавший дизайнером в компании Meta View, производящей гарнитуры дополненной реальности. Совсем недавно он же помог Google разработать операционную систему дополненной реальности, а сейчас, видимо, занимается чем-то схожим, работая в Amazon.