Тенденция перехода к такому режиму рабочей недели распространяется на страны Европы

С этого месяца сотрудники Dell в Нидерландах смогут работать всего четыре дня в неделю, подтвердил директор Dell Technologies Netherlands.

реклама

Новость появилась всего за несколько недель до того, как в Великобритании начнётся крупнейшее в истории тестирование такой продолжительности рабочего дня. Изабель Молл, недавно назначенный вице-президент и генеральный менеджер Dell в Нидерландах, сообщила, что пилотный проект с частичной занятостью работников уже запущен на предприятиях в Нидерландах и Аргентине.

"1 апреля мы поприветствовали нашего первого кандидата на тестирование такой рабочей недели, а в настоящее время мы находимся на поздней стадии процесса собеседования с остальными. Мы надеемся приветствовать многих работников в ближайшем будущем, как только информация о возможности такого трудоустройства будет распространяться все больше и больше."

Выступая перед издательством местной ежедневной финансовой газеты Financieele Dagblad, Молл описала такой подход как решение проблем дефицита на рынке труда и способ привлечь более разнообразную группу, включая женщин и молодых людей, которые заинтересованы в работе, однако не могут обеспечить стабильное исполнение своих трудовых функций в течение полной рабочей недели. Она также добавила, что такие люди часто выгорают и уходят из сектора технологий, хотя могли бы принести существенную пользу в рамках сокращённой рабочей недели.





Изабель Молл, вице-президент и генеральный менеджер Dell в Нидерландах Что касается дефицита, в Нидерландах есть большой пул работников, работающих неполный рабочий день. Согласно данным Всемирного банка, доля занятых неполный рабочий день в Нидерландах составляет более 55%, при этом Делл отмечает, что доля женщин в рабочей силе Нидерландов выросла до 60%. Эта цифра превышает даже 43% в Германии, 41% в Великобритании и 28% в США. Таким образом, для Нидерландов это отличная возможность нанять сотрудников из группы, к которой у них обычно нет доступа к постоянной работе. анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза На данный момент часть работников компании продолжает работать в удалённом формате, а ещё в августе 2020 года представители Dell заявили, что ожидается, что 60 процентов из 160 тыс. сотрудников не вернутся в офис на постоянной основе после окончания пандемии.