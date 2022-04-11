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Call of Duty: Modern Warfare 2 может выйти в этом году
Согласно инсайдам, тизер игры появится уже в этом месяце
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Несколько утечек относительно продолжения культовой франшизы появились в сети ещё до выхода Call of Duty: Vanguard и раскрыли некоторые важные подробности об игре. Том Хендерсон, известный инсайдер и датамайнер, заслуживает похвалы за поиск и опубликование информации о будущей игре серии, релиз которой планируется в этом году.

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Основными задействованными в работе над франшизой студиями являются Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games, и каждая из них представила свою часть CoD в 2019, 2020 и 2021 годах. Ожидается, что именно Infinity Ward будет разработчиком следующей части CoD, которая выйдет в этом году. Согласно последним утечкам, это будет продолжение перезапуска Modern Warfare 2019 года.

Фанаты уже получили довольно много информации о грядущем контенте, который появится в игре Modern Warfare 2, включая карты, кампании, оружие, мультиплеер и другие аспекты проекта. Новые же утечки раскрыли потенциальную дату релиза шутера. Об этом написал инсайдер RalphsValve, который ранее слил информацию о карте игры, оружии и многом другом.

Согласно просочившейся информации, игроки могут рассчитывать на то, что впервые увидят игру уже 30 апреля, поскольку инсайдер предполагает, что именно тогда разработчики выпустят официальный тизер.

Помимо этого, инсайдер также рассказал о дате выхода самой игры. RalphsValve заявил, что тизер не будет содержать даты релиза, однако разработчики планируют выпустить проект в мае. Несмотря на то, что сам инсайдер не сообщил никакой дополнительной информации относительно содержания тизера, вполне логичным будет предположить, что фанатов ждёт очередное соревнование с решением загадок и разгадыванием тайных посланий, как это любит делать Activision.

Заметим, что хотя слитые подробности о грядущем проекте интригуют, они не являются официальными, поэтому к ним следует относиться скорее скептически. На данном этапе разработки многое может случиться, и непредвиденные обстоятельства могут поставить под удар и дату релиза, и даже дату опубликования тизера.

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Однако, если данные инсайдера верны, фанатам не придётся долго ждать окончательного подтверждения, ведь 30 апреля уже не за горами.

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