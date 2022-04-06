На социальную сеть приходится в тысячи раз больше сообщений, чем на Pornhub, RedTube и YouPorn

Согласно новым данным CyberTipline Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC), в прошлом году подавляющее большинство случаев, связанных с эксплуатацией детей в Интернете, было обнаружено на Facebook. Исследование выявило более 20,3 млн. зарегистрированных случаев, связанных с детской порнографией или торговлей людьми (классифицированных как "материалы сексуального насилия над детьми") на сайте социальной сети. Для сравнения, Google сообщил о 546 704 инцидентах, Twitter — о 65 062, Snapchat — о 144 095, а TikTok — о 22 692. На Facebook приходится почти 95% из 21,7 миллиона отчетов на всех платформах.

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Примечательно, что MindGeek — канадская материнская компания таких сайтов, как Pornhub, RedTube и YouPorn — сообщила цифру гораздо меньшую, чем Facebook: 13 229. В прошлом году компания MindGeek впервые участвовала в исследовании. Их участие совпало с годовой кампанией под названием #Traffickinghub, целью которой было закрытие их дочерней компании Pornhub за ее предполагаемую роль в увековечивании торговли несовершеннолетними людьми. Кампания, начавшаяся в феврале 2020 года, представила себя как "нерелигиозное, беспристрастное движение". Выяснилось, однако, что на деле она было организована Exodus Cry, маргинальной евангелической группой, которая провела годы, лоббируя упразднение всей индустрии коммерческого секса.

Кампания была частично поддержана повышенным интересом к искоренению торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации, который набрал обороты летом под хэштегом #SaveTheChildren. Рожденное в результате независимых усилий по сбору средств для одноименной некоммерческой организации с вековой историей, движение было быстро подхвачено сторонниками QAnon и сторонниками теории заговора и поддержано безосновательными заявлениями о существовании среди знаменитостей глобальной касты педофилов, в которую якобы входят все, от Тома Хэнкса до Крисси Тейген.

Несмотря на нехватку данных, тэг #SaveTheChildren оказался чрезвычайно популярен, спровоцировав летние протесты во всех западных странах, многие из которых планировались и рекламировались на Facebook. В последние годы платформа стала центром правых конспирологических групп — тенденция, задокументированная @FacebooksTop10, автоматизированной учетной записью в Твиттере, созданной журналистом New York Times Кевином Роузом для ежедневного отслеживания ее самых популярных страниц. "Что бросается в глаза, когда вы копаетесь в данных, — написал Руз в статье об этой учетной записи в августе 2020 года, — так это то, насколько на самом деле доминируют правые в Facebook... В результате получается своего рода параллельная медиавселенная, и пользователи Facebook, возможно, никогда не столкнутся с ней, но она оказалась потрясающе эффективной в формировании собственной версии реальности".

Всплеск беспокойства проявляется в данных NCMEC: в период с 2019 по 2020 год количество сообщений об эксплуатации детей в интернете увеличилось на 28%. И хотя компании по-прежнему составляли большинство респондентов, количество сообщений от общественности "более чем удвоилось".

Статистика эксплуатации детей может вводить в заблуждение. Наиболее печально известен случай, когда часто цитируемые данные о том, что "более 100 000 детей в Соединенных Штатах ежегодно подвергаются коммерческой эксплуатации", которые были упомянуты в показаниях Конгресса в 2010 году тогдашним президентом NCMEC, оказались основаны на данных десятилетней давности. Они основывались на двух исследованиях, проведенных в 1990-х годах, и включали беглецов, брошенных детей и детей без жилья. Одно из исследований, как выяснила проверка фактов Washington Post, было составлено таким образом, что некоторые инциденты можно было посчитать два или три раза. В ответ на возражения бывший президент NCMEC Эрни Аллен указал на третий отчет, в котором ежегодно сообщается в среднем о 1,7 млн. пропавших без вести детей. Но в его выводах не учитывалось, что 99,8% этих детей позже были найдены.

CyberTipline работают несколько иначе: централизованная система ежегодно собирает отчеты от общественности и "поставщиков электронных услуг" — категории, которая включает платформы социальных сетей, а также таких компаний, как eBay, Dropbox и Microsoft. Последняя группа составляет основную часть их данных. Из более чем 21,7 млн. отчетов, рассмотренных CyberTipline в 2020 году, 21,4 млн. поступили от поставщиков электронных услуг.

Но в данных все еще есть путаница. И Pornhub, и Facebook утверждают, что данные также могут содержать дубликаты. На своем веб-сайте Pornhub утверждает, что 13 229 отчётов "включают несколько тысяч дубликатов, при этом большинство отчетов отправляется несколько раз с большой осторожностью". Они утверждают, что количество уникальных инцидентов составляет 4171. Facebook также опубликовал заявление, в котором утверждается, что 90% отмеченных инцидентов были "такими же или визуально схожими на ранее зарегистрированный контент". Если это так, то их общее количество составит около 2 030 722 — по-прежнему самое большое число в пуле данных.

В исследовании отмечается, что большое количество отчетов может "свидетельствовать о множестве вещей", в том числе о том, "насколько надежны усилия ESP по выявлению и удалению оскорбительного контента", а также о "большем количестве пользователей на платформе". У Facebook во много раз больше пользователей, чем у MindGeek. Данные за октябрь 2020 года показывают, что у первого 1,79 млрд. ежедневных активных пользователей, в то время как последний указывает всего 115 млн.

"Устранение незаконного контента и избавление Интернета от материалов о сексуальном насилии над детьми — одна из самых важных проблем, стоящих сегодня перед онлайн-платформами, и она требует непоколебимой приверженности и коллективных действий всех сторон", — написал представитель MindGeek в заявлении для The Daily Beast. MindGeek добровольно зарегистрирована в NCMEC, чтобы автоматически сообщать о каждом известном нам случае CSAM, чтобы эта информация могла быть распространена и расследована властями по всему миру.

За день до публикации исследования представители Facebook выпустили пресс-релиз под названием "Предотвращение эксплуатации детей в наших приложениях", в котором объявили о новых мерах по отслеживанию эксплуатации детей. Инструменты включали информационные всплывающие окна для соответствующих условий поиска, политику удаления профилей, связанных с помеченным контентом, связанным с детьми, и опцию "с участием ребенка" для сообщения о "Наготе и сексуальной активности" на их платформах.

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"Использование наших приложений для нанесения вреда детям отвратительно и неприемлемо", — говорится в сообщении Facebook. — Наши ведущие в отрасли усилия по борьбе с эксплуатацией детей сосредоточены на предотвращении жестокого обращения, обнаружении и сообщении о контенте, нарушающем наши политики, а также на сотрудничестве с экспертами и властями для обеспечения безопасности детей".