В этом году Amazon планирует привлечь 1300 тестовых клиентов для размещения заказов в рамках своей программы доставки дронами Prime Air, что является признаком того, что компания приближается к запуску доставки посылок с помощью автономных летательных аппаратов.
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Согласно опубликованной информации, тестировщики будут набраны из городов штатов Калифорнии и Техаса, а поставки начнутся в сентябре. Покупатели смогут выбирать из примерно 3000 товаров весом до 5 фунтов, в основном фармацевтических, косметических и зоотоваров. Amazon стремится доставлять этим клиентам по одному товару за раз в течение часа, говорится в этих документах внутреннего планирования.
Это будет значительное расширение до этого находившейся в разработке системы Prime Air и крупнейший коммерческий тест программы. Согласно документам и информации от бывших и нынешних сотрудников Prime Air, по крайней мере в течение последних 18 месяцев Amazon провела гораздо меньшее испытание в почти полной секретности возле объектов компании по производству беспилотных летательных аппаратов в некоторых частях Орегона и Кроуз-Лэндинга, Калифорния. Этот тест охватывает около двух десятков клиентов, из которых лишь несколько не являются сотрудниками Amazon, согласно документам и сотрудникам.
Расширение программы тестирования станет крупнейшим публичным шагом вперед для Prime Air почти через 10 лет после того, как основатель Amazon Джефф Безос представил концепцию службы доставки дронами в сегменте «60 минут». В документах говорится, что Amazon ставит перед программой амбициозные цели: в конечном итоге она планирует использовать 145 стартовых площадок для дронов, одновременно иметь в воздухе 250 дронов и доставлять дронами 500 миллионов посылок в год.
Но эти планы все еще могут измениться, сообщают инсайдеры, поскольку Prime Air медленно запускается из-за легальных проблем, высокой текучести кадров и проблем с безопасностью. Все сообщения предоставляются на условиях анонимности, опасаясь возмездия со стороны Amazon.