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Журналист Kotaku недоволен отсутствием дружеских объятий в Kirby and the Forgotten Land
"Nintendo, я обращаюсь к тебе: дайте Кирби и его друзьям наконец немного поцеловаться"
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Если вы когда-нибудь сомневались в уровне западной игровой журналистики, взгляните на публикацию от постоянного редактора одного из крупнейших игровых издательств в мире, Kotaku. Автор статьи сокрушается над тем, что в новом эксклюзиве для консоли Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land, главный герой не может целоваться со своим напарником.

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Всё дело в том, что в ранних играх серии восстановление здоровья в кооперативном режиме сопровождалось анимацией, напоминающей объятия. Автор публикации, Ян Уокер, уверен, что персонажи игроков при этом целовались. В новом проекте от "большой N", в свою очередь, персонажи Кирби и Уоддла Ди (герой в бандане, автоматически выдающийся второму игроку) просто дают друг другу пять, когда один из игроков решает "подлечить" напарника.

 

Анимация помощи союзнику в Kirby and the Forgotten Land

 "Как и все, что связано с Кирби, эта анимация чертовски очаровательна, но это не совсем то, что я хотел бы увидеть, — жалуется журналист. — Механика обмена едой во франшизе появилась ещё в 1996 году в игре Kirby Super Star, которую многие считают самой знаковой частью франшизы. Умение в руководстве называется “протяни руку помощи”, но посмотрите на них —  это же чертов поцелуй".

Тот самый "поцелуй" из Kirby Super Star

 

Наверное, понимая, что определить, что именно делают мультяшные персонажи в игре на SNES, крайне затруднительно, автор вытаскивает из рукава свой главный козырь: "И хотя впоследствии эта техника появлялась под разными названиями, например, “Лицом к лицу” или “Обмен предметами”, серия Kirby Fighters подтвердила, что мою догадку, добавляя большую надпись “ПОЦЕЛУЙ” над головами персонажей всякий раз, когда они, ну, целовались"

Злополучный SMOOCH!

 "И теперь я хочу спросить, почему насилие с применением огнестрельного оружия считалось приемлемым для Forgotten Land, в то время как сладкие объятия между двумя друзьями каким-то образом пересекли черту в Nintendo. Правда в том, что я просто маленький чудак, который хочет увидеть, как Кирби и Бандана прижимаются друг к другу. Есть ли что-то изначально сексуальное в том, что приятели обмениваются быстрым поцелуем, чтобы исцелиться во время напряженной битвы?" — завершает публикацию Ян. 

Стоит ли напомнить журналисту, сетующему на демонстрацию огнестрельного оружия в игре, что на протяжении более 20 лет своего существования Кирби успел проглотить тысячи противников прямо во время игры, а сам процесс поедания является ключевой механикой серии? Видится мне, комментарии в принципе здесь излишни. 

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