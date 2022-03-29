Если вы когда-нибудь сомневались в уровне западной игровой журналистики, взгляните на публикацию от постоянного редактора одного из крупнейших игровых издательств в мире, Kotaku. Автор статьи сокрушается над тем, что в новом эксклюзиве для консоли Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land, главный герой не может целоваться со своим напарником.
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Всё дело в том, что в ранних играх серии восстановление здоровья в кооперативном режиме сопровождалось анимацией, напоминающей объятия. Автор публикации, Ян Уокер, уверен, что персонажи игроков при этом целовались. В новом проекте от "большой N", в свою очередь, персонажи Кирби и Уоддла Ди (герой в бандане, автоматически выдающийся второму игроку) просто дают друг другу пять, когда один из игроков решает "подлечить" напарника.
"Как и все, что связано с Кирби, эта анимация чертовски очаровательна, но это не совсем то, что я хотел бы увидеть, — жалуется журналист. — Механика обмена едой во франшизе появилась ещё в 1996 году в игре Kirby Super Star, которую многие считают самой знаковой частью франшизы. Умение в руководстве называется “протяни руку помощи”, но посмотрите на них — это же чертов поцелуй".
"И теперь я хочу спросить, почему насилие с применением огнестрельного оружия считалось приемлемым для Forgotten Land, в то время как сладкие объятия между двумя друзьями каким-то образом пересекли черту в Nintendo. Правда в том, что я просто маленький чудак, который хочет увидеть, как Кирби и Бандана прижимаются друг к другу. Есть ли что-то изначально сексуальное в том, что приятели обмениваются быстрым поцелуем, чтобы исцелиться во время напряженной битвы?" — завершает публикацию Ян.
Стоит ли напомнить журналисту, сетующему на демонстрацию огнестрельного оружия в игре, что на протяжении более 20 лет своего существования Кирби успел проглотить тысячи противников прямо во время игры, а сам процесс поедания является ключевой механикой серии? Видится мне, комментарии в принципе здесь излишни.