"Nintendo, я обращаюсь к тебе: дайте Кирби и его друзьям наконец немного поцеловаться"

Если вы когда-нибудь сомневались в уровне западной игровой журналистики, взгляните на публикацию от постоянного редактора одного из крупнейших игровых издательств в мире, Kotaku. Автор статьи сокрушается над тем, что в новом эксклюзиве для консоли Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land, главный герой не может целоваться со своим напарником.

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Всё дело в том, что в ранних играх серии восстановление здоровья в кооперативном режиме сопровождалось анимацией, напоминающей объятия. Автор публикации, Ян Уокер, уверен, что персонажи игроков при этом целовались. В новом проекте от "большой N", в свою очередь, персонажи Кирби и Уоддла Ди (герой в бандане, автоматически выдающийся второму игроку) просто дают друг другу пять, когда один из игроков решает "подлечить" напарника.

Анимация помощи союзнику в Kirby and the Forgotten Land "Как и все, что связано с Кирби, эта анимация чертовски очаровательна, но это не совсем то, что я хотел бы увидеть, — жалуется журналист. — Механика обмена едой во франшизе появилась ещё в 1996 году в игре Kirby Super Star, которую многие считают самой знаковой частью франшизы. Умение в руководстве называется “протяни руку помощи”, но посмотрите на них — это же чертов поцелуй". Тот самый "поцелуй" из Kirby Super Star Наверное, понимая, что определить, что именно делают мультяшные персонажи в игре на SNES, крайне затруднительно, автор вытаскивает из рукава свой главный козырь: "И хотя впоследствии эта техника появлялась под разными названиями, например, “Лицом к лицу” или “Обмен предметами”, серия Kirby Fighters подтвердила, что мою догадку, добавляя большую надпись “ПОЦЕЛУЙ” над головами персонажей всякий раз, когда они, ну, целовались" Наверное, понимая, что определить, что именно делают мультяшные персонажи в игре на SNES, крайне затруднительно, автор вытаскивает из рукава свой главный козырь: "И хотя впоследствии эта техника появлялась под разными названиями, например, “Лицом к лицу” или “Обмен предметами”, серия Kirby Fighters подтвердила, что мою догадку, добавляя большую надпись “ПОЦЕЛУЙ” над головами персонажей всякий раз, когда они, ну, целовались"

Злополучный SMOOCH! "И теперь я хочу спросить, почему насилие с применением огнестрельного оружия считалось приемлемым для Forgotten Land, в то время как сладкие объятия между двумя друзьями каким-то образом пересекли черту в Nintendo. Правда в том, что я просто маленький чудак, который хочет увидеть, как Кирби и Бандана прижимаются друг к другу. Есть ли что-то изначально сексуальное в том, что приятели обмениваются быстрым поцелуем, чтобы исцелиться во время напряженной битвы?" — завершает публикацию Ян. Стоит ли напомнить журналисту, сетующему на демонстрацию огнестрельного оружия в игре, что на протяжении более 20 лет своего существования Кирби успел проглотить тысячи противников прямо во время игры, а сам процесс поедания является ключевой механикой серии? Видится мне, комментарии в принципе здесь излишни.

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