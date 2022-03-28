Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
Со дня запуска ID@Xbox инди-разработчики заработали более $2.5 млрд.
Программа поддержки инди-среды, запущенная Microsoft в 2013 году, приносит плоды
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Согласно сегодняшнему сообщению представителей Microsoft, за 9 лет, которые прошли со дня запуска программы для разработчиков ID@Xbox, создатели инди-игр и независимых игровых проектов заработали суммарно более $2,5 млрд.

реклама

Напомним, что ID@Xbox — это уникальная программа поддержки инди-разработчиков, запущенная в 2013 и позволяющая независимым разработчикам избегать зависимости от компании-издателя и самостоятельно издавать собственные игры для ОС Windows, а также для игровых консолей Microsoft: Xbox One и Xbox Series S/X.


В компании также сообщили, что прибыль по лицензионным соглашениям и общий доход разработчиков из инди-сферы увеличился практически вдвое за последние 3 года. Кроме того, в Microsoft заявили, что лицензионные выплаты по Xbox Game Pass принесли издателям и разработчикам около $100 млн.

Также появилась новая статистическая информация относительно Game Pass: стало известно, что среднестатистический подписчик программы пробует на 30% больше игр разных жанров и на 40% больше новых игровых проектов, большинство из которых даже не являются частью программы.

Крис Чарла, директор ID@Xbox

 

Кроме того, были представлены некоторые подробности о новых разработчиках, присоединившихся к ID@Xbox и Game Pass, и их количеству:

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

"Мы горды тем, что уже более 4,6 тыс. игровых разработчиков из 94 стран по всему миру работают с Xbox, чтобы предоставить игрокам возможности с помощью нашей платформы, в том числе более 1 тыс. создателей, которые подписались на программу ID@Xbox за последние 2 года", — высказался главный менеджер по контенту и директор ID@Xbox Крис Чарла.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #игры #xbox #фил спенсер #майкрософт #id@xbox #иксбокс #мелкомягкие
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На конференции Xbox упомянули новую подписку от Sony
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полупроводниковые гиганты признали проблему нехватки неона, но не знают где брать дефицитный газ
101
Геймер купил новый ПК за 400 000р с GeForce RTX 3080, который не тянет игры – реальная история от DG
50
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
16
Несмотря на укрепление рубля цены на некоторые игры в российской рознице всё равно продолжили рост
45
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
30
Российские смартфоны BQ переводят на Harmony OS
21
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
17
Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
8
Похоже, Blizzard готовит к выпуску для World of Warcraft Classic дополнение Wrath of the Lich King
7
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
36
В 4K разрешении GeForce RTX 3090 Ti может быть на 10% быстрее базовой версии видеокарты
+
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
9
Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
16
Первый квартал 2022 стал самым прибыльным для мобильных игр в истории
1
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
27
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
268
На конференции Xbox упомянули новую подписку от Sony
+
Киты продолжают скупать Эфир, а на счетах у нескольких держателей сосредоточены 23.7% всех монет
+
AMD активно нанимает специалистов по Linux
2
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
115

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
21
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
25
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
2
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
1
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Стас Михайлов
07:10
Ты бредишь
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Partizanchik22
07:08
"Ровно в 2 раза подешевела GeForce GTX 1660 SUPER. Называть это настоящим праздником для геймеров, мы не будем, поскольку ещё месяц назад все запасливые геймеры купили такую карту за 50 000 рублей." Т...
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
Стас Михайлов
07:08
Цены будут расти. На все
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Стас Михайлов
07:06
Так уже не купишь, не продают. И за рубли продавать не будут. Что с ними потом делать?
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Стас Михайлов
07:05
Ты дебил тупой, свали в сторону, если нихрена не понимаешь. Шавка визгливая
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Стас Михайлов
07:04
Если это не помещается в твою трехнейронную нервную систему, это не значит что это +уйня
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Алексей Румянцев
07:03
а как ты предлагаешь выбивать 15 тысячную группировку из Мариуполя? если они использую население как щит и послушай что говорят мариупольцы, а не пропаганду
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Стас Михайлов
07:01
Животные вы тупорылые, в какой еще топливной системе? В системе выхлопа может. Вы, дети свиней, даже этого не знаете. Откуда такое нищее мозгом отребье может что-то знать о добыче, синтезе хотььчего-т...
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
Ultimauser
07:00
Открою страшную тайну - ВСЕМ ПОХУЙ) Владельцу сайта глубочайше поебать, это всего лишь один из нескольких пассивных доходов, его даже обслуживать не надо, полностью автономный.
Авторы «рогалика» Loop Hero разрешили скачивать их игру с «торрентов»
Алексей Румянцев
06:59
все украинцам и им сочувствующим, заставьте всу сдаться, иначе мужского населения на Украине не останется, вас уже все ваши союзники кинули
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем