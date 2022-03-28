Программа поддержки инди-среды, запущенная Microsoft в 2013 году, приносит плоды

Согласно сегодняшнему сообщению представителей Microsoft, за 9 лет, которые прошли со дня запуска программы для разработчиков ID@Xbox, создатели инди-игр и независимых игровых проектов заработали суммарно более $2,5 млрд.

реклама

Напомним, что ID@Xbox — это уникальная программа поддержки инди-разработчиков, запущенная в 2013 и позволяющая независимым разработчикам избегать зависимости от компании-издателя и самостоятельно издавать собственные игры для ОС Windows, а также для игровых консолей Microsoft: Xbox One и Xbox Series S/X.





В компании также сообщили, что прибыль по лицензионным соглашениям и общий доход разработчиков из инди-сферы увеличился практически вдвое за последние 3 года. Кроме того, в Microsoft заявили, что лицензионные выплаты по Xbox Game Pass принесли издателям и разработчикам около $100 млн.

Также появилась новая статистическая информация относительно Game Pass: стало известно, что среднестатистический подписчик программы пробует на 30% больше игр разных жанров и на 40% больше новых игровых проектов, большинство из которых даже не являются частью программы.

Крис Чарла, директор ID@Xbox Кроме того, были представлены некоторые подробности о новых разработчиках, присоединившихся к ID@Xbox и Game Pass, и их количеству: Кроме того, были представлены некоторые подробности о новых разработчиках, присоединившихся к ID@Xbox и Game Pass, и их количеству:

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

"Мы горды тем, что уже более 4,6 тыс. игровых разработчиков из 94 стран по всему миру работают с Xbox, чтобы предоставить игрокам возможности с помощью нашей платформы, в том числе более 1 тыс. создателей, которые подписались на программу ID@Xbox за последние 2 года", — высказался главный менеджер по контенту и директор ID@Xbox Крис Чарла.