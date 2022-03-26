Глава Microsoft по игровым экосистемам возможно проговорилась о PS Spartacus

Microsoft опубликовала корпоративную заметку, в которой восхваляет свою бизнес-модель Xbox Game Pass. Запись продолжительного обсуждения за круглым столом с участием крупных шишек Xbox, включая Фила Спенсера и Сару Бонд, появилось в сети одновременно с записью Конференции разработчиков видеоигр, а содержание его во многом соответствует ожиданиям: Разговоры о процентах, числах и графиках с положительным тенденциями.

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Общий смысл — если у вас нет свободных 22 минут — заключается в том, что подписочные модели существенно увеличивают продажи, улучшают вовлеченность и делают вкусы игроков более разнообразными.

При очевидном успехе остаётся только вопросом времени, когда другие держатели платформ последуют примеру Xbox, и Бонд, возможно, знает о планах PlayStation больше, чем обычные игроки. "(Подписки) снизили барьер для входа и создали совершенно новый рынок и любовь к играм и игровым возможностям, которых иначе не было бы", — сказала она. — Это одна из причин, почему я рада видеть, что игры становятся большей частью нашей индустрии: у нас есть подписки, а Sony объявила о своих, и я ожидаю, что другие платформы сделают то же самое, потому что это так хорошо для обеих сторон. разработчиков и игроков".





Это, конечно, справедливо, однако на данный момент Sony ничего не анонсировала. Здесь есть несколько объяснений: вполне возможно, что Бонд просто допустила ошибку, что вполне вероятно — такое случается с нами все время. Также вполне вероятно, что она имеет в виду существующие подписки, такие как PS Plus или PS Now. Возможно, она приняла слухи о проекте Spartacus за какое-то официальное объявление. Все вышеперечисленное является жизнеспособным объяснением.

Однако, учитывая её положение, также реальным будет предположение о том, что она может иметь некоторое представление о том, что PlayStation готовит за кулисами, и по ошибке считает, что об этом уже было объявлено.

Все, что мы знаем на данном этапе, это то, что предположительно близится к выпуску многогранная перезагрузка PS Plus, которая добавит дополнительные платные уровни к текущей подписке и будет включать привилегии, начиная от облачного хранилища игр и заканчивая потоковой передачей, аналогично тому, что уже предлагается вместе с PS Now. Остаётся лишь ожидать и анализировать всю новую информацию.

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