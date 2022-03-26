Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
BinguPlus За пост начислено вознаграждение
На конференции Xbox упомянули новую подписку от Sony
Глава Microsoft по игровым экосистемам возможно проговорилась о PS Spartacus
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Microsoft опубликовала корпоративную заметку, в которой восхваляет свою бизнес-модель Xbox Game Pass. Запись продолжительного обсуждения за круглым столом с участием крупных шишек Xbox, включая Фила Спенсера и Сару Бонд, появилось в сети одновременно с записью Конференции разработчиков видеоигр, а содержание его во многом соответствует ожиданиям: Разговоры о процентах, числах и графиках с положительным тенденциями.

реклама


Общий смысл — если у вас нет свободных 22 минут — заключается в том, что подписочные модели существенно увеличивают продажи, улучшают вовлеченность и делают вкусы игроков более разнообразными.

При очевидном успехе остаётся только вопросом времени, когда другие держатели платформ последуют примеру Xbox, и Бонд, возможно, знает о планах PlayStation больше, чем обычные игроки. "(Подписки) снизили барьер для входа и создали совершенно новый рынок и любовь к играм и игровым возможностям, которых иначе не было бы", — сказала она. — Это одна из причин, почему я рада видеть, что игры становятся большей частью нашей индустрии: у нас есть подписки, а Sony объявила о своих, и я ожидаю, что другие платформы сделают то же самое, потому что это так хорошо для обеих сторон. разработчиков и игроков".


Это, конечно, справедливо, однако на данный момент Sony ничего не анонсировала. Здесь есть несколько объяснений: вполне возможно, что Бонд просто допустила ошибку, что вполне вероятно — такое случается с нами все время. Также вполне вероятно, что она имеет в виду существующие подписки, такие как PS Plus или PS Now. Возможно, она приняла слухи о проекте Spartacus за какое-то официальное объявление. Все вышеперечисленное является жизнеспособным объяснением.

Однако, учитывая её положение, также реальным будет предположение о том, что она может иметь некоторое представление о том, что PlayStation готовит за кулисами, и по ошибке считает, что об этом уже было объявлено. 

Все, что мы знаем на данном этапе, это то, что предположительно близится к выпуску многогранная перезагрузка PS Plus, которая добавит дополнительные платные уровни к текущей подписке и будет включать привилегии, начиная от облачного хранилища игр и заканчивая потоковой передачей, аналогично тому, что уже предлагается вместе с PS Now. Остаётся лишь ожидать и анализировать всю новую информацию. 

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #xbox #playstation #game pass #ps now #ps plus #spartacus #геймпасс #подписки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

PlayStation 5 Pro может получить большой прирост производительности по сравнению с базовой PS5
PlayStation 5 получит переменную частоту обновления и не только
В состав команды Playstation входит Haven Studios
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASML сократила зависимость от поставок украинского неона до 20% от прежнего уровня
NASA планирует провести акустические испытания экспериментального сверхзвукового самолета X-59
5
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
46
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
25
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
7
111 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильные MIUI 12.5 и MIUI 12 от 24 марта 2022 года
2
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
80
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
8
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
443
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
16
Far Cry 6 стала временно бесплатной
22
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
22
Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, а сам S.T.A.L.K.E.R. 2 в России не выйдет
35
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti со скидкой 200 000 р
6
Очки смешанной реальности от Microsoft разочаровали военных США
5
Рост цен на аккумуляторы вынудит некоторых производителей электромобилей покинуть рынок
3
Яндекс.маркет, Ozon и Wildberries попросили правительство РФ о помощи – чего хотят маркетплейсы
17
Учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека
5
Настольные 16-ядерные процессоры AMD Ryzen 7000X могут получить TDP до 170 Вт
6
NASA планирует запустить две ракеты в область северного сияния
+

Популярные статьи

Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
86
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
4
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
6
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
15
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
+

Сейчас обсуждают

Александр Пунга
12:14
Госпади... Зелот прочитал какую-то левую книгу или посмотрел левого блоггера и начал пихать "крупный капитал" не к месту. А на какие рынки не влияет крупный капитал? От чего цену на природный газ так ...
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
Boris Kopyltsov
12:14
Что за крипта такая "дота2", первый раз слышу.
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
Анастасия Ворошилова
12:14
Главное дрова допилить и майнерам не дать
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
Роман Ефимочкин
12:12
Норм.
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
dimchoos
12:11
Ещё много денех.
Яндекс.маркет, Ozon и Wildberries попросили правительство РФ о помощи – чего хотят маркетплейсы
alexzver
12:07
Специально для вас, расейских ватников...
Появилось изображение версии GeForce RTX 3090 Ti от MSI весом более 2 кг
Катерина Стец
12:06
да всем плевать
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
Георгий Жуков
12:04
500 Киловатт на 6 рублей это внезапно 3 000 000 рублей!
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Александр Тетюшин
12:00
Желаю сгореть накуй этой ферме, а представьте сколько придурков таких в стране
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Me4tatelI&gt;
11:56
у меня вообще консоли пс нет со времен пс1 я трезво смотрю на вещи 20млн, это не так уж и много потом это когда? сколько должно времени пройти чтобы это потом наступило? почему у sony без подписки к...
СМИ: Sony на следующей неделе покажет свой собственный игровой подписочный сервис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем