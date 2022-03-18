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Опубликованы три новых постера Resident Evil от Netflix
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Совсем недавно Netflix презентовали три фирменных постера для грядущего сериала по серии хоррор-игр Resident Evil, который станет доступен к просмотру на сервисе уже в июле этого года. 

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Сериал с незамысловатым названием "Resident Evil" выйдет на Netflix уже летом, 14 июля. Будет ли сериал доступен на территории РФ (на данный момент оформить подписку на потоковый сервис невозможно в связи с приостановкой работы Netflix на территории РФ) на данный момент неизвестно,  вышеуказанную же дату мирового релиза можно наблюдать на всех показанных постерах. К сожалению, представители компании не предоставили никакой дополнительной информации о проекте, а значит фанатам остаётся внимательно изучать опубликованные материалы в поисках каких-либо зацепок.

Опубликованные Netflix постеры

 

Обратим внимание на сами постеры, выполненные в непривычно минималистичном для франшизы стиле. На одном из них название сериала перекрыто кровавым пузырем, на другом виднеется флакон с кровью (присмотревшись к бирке, можно узнать, что внутри содержится патоген Т-вируса), на третьем же можно увидеть желто-красную таблетку с надписью Joy ("Радость"). По-видимому, это ещё одна разработка корпорации "Амбрелла".

Сам сериал описан на сайте Netflix следующим образом:

"2036 год — прошло 14 лет со дня, когда из-за смертельного вируса произошел глобальный апокалипсис. Джейд Вескер сражается за выживание в  наводненном кровожадными зараженными и безумными монстрами мире. В этой бойне её преследует как собственное прошлое в Нью-Раккун-Сити, так и жуткие связи отца с корпорацией «Амбрелла», однако больше всего её заботит вопрос о том, что случилось с её родной сестрой Билли".

На данный момент, благодаря публикации в официальном Twitter-аккаунте компании, точно известно, что в актерский состав проекта войдут Лэнс Реддик, Элла Балинская, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нунес. Согласно данным с IMDb, съёмками занимается студия Constantin Film.

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На данный момент точно неизвестно, какие события охватит сериал и будет ли он пересекаться с игровой вселенной, однако, к счастью, ждать информации долго не придется, потому как до выхода проекта остаётся всего лишь несколько месяцев.

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