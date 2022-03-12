Разработчики подтвердили заявление, прозвучавшее во время прямой трансляции

Первым о грядущем переносе даты релиза сообщил известный инсайдер, работник VentureBeat, Джефф Грабб. В своем подкасте журналист заявил о том, что работа над игрой серьезно замедлилась, а сами разработчики явно не нацелены на выход в 2022 году. В рамках трансляции, посвящённой проделанной работе с аудиосопровождением, разработчики также обмолвились о выходе проекта в 2023 году.

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Сегодня подтвержденный твиттер-аккаунт Dead Space подтвердил слова инсайдера и разработчиков соответствующей публикацией. Короткое видео в фирменной стилистике проекта с надписью "Dead Space: Available Early 2023" и космической станцией на фоне неподвижной планеты, сообщает о планах EA Motive выпустить ремейк в начале следующего года.

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Стоит заметить, что для ответственной за разработку студии нет ничего плохого в том, чтобы серьёзно относиться к качеству грядущего ремейка, поскольку от успеха проекта зависит будущее всей франшизы Dead Space, права на которую всё ещё находятся в руках Electronic Arts. Остаётся надеяться, что качество ремейка останется на уровне ремастера Mass Effect: Legendary Edition, также вышедшего из-под пера EA и тепло встреченного игроками.