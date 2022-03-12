Новые обновления и контент будут выходить только на ПК

Со слов разработчиков, работа на консольной версией Elite Dangerous прекращена, а значит последнее на данный момент дополнение Elite Dangerous: Odyssey не смогут попробовать игроки с консолей Xbox и Playstation. Сообщая о таком решении, представители Frontier Developments объяснили это необходимостью отталкиваться от единой базы и невозможностью привести консольные версии в состояние, аналогичное версии игры для ПК.

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"В последнее время мы только и делали, что боролись с проблемами и размышляли над тем, как именно стоит двигаться вперед, и сейчас с тяжелым сердцем мы сообщаем, что решили остановить всю работу над версиями Elite для консолей, — объявил о решении генеральный директор студии, а также один из создателей Elite Dangerous Дэвид Брабен. — игра продолжит работать на консолях в том состоянии, в котором она есть сейчас, и для неё продолжат выходить все критически необходимые обновления, однако мы в первую очередь сосредоточимся на выпуске всех контентных обновлений для ПК на сложившейся после Odyssey кодовой базе".

Дополнение Odyssey, вышедшее на ПК весной 2021 года, привнесло в проект ряд уникальных геймплейных возможностей, например, полет в атмосфере и ряд локаций, предлагающих игровой процесс вне корабля. Кроме того, была полностью переработана генерация планет, что отразилось на внешнем виде игры. В то же время у игроков участились проблемы с частотой кадров и подключением. Создается впечатление, что отказываясь от меньшей базы консольных игроков и необходимости тратить большее время на оптимизацию проекта для каждой из консолей, Frontier Developments развязывает себе руки для решения уже существующих проблем на ПК.

"Мы в студии понимаем, что такое решение — совсем не то, на что рассчитывало наше сообщество консольных игроков. Решение было сложным, однако оно было принято с расчётом на долгосрочное будущее Elite Dangerous, — написал Брабен. — Что касается развития игры в дальнейшем, мы с нетерпением ждем возможности поделиться новостями, как только у нас будет такая возможность".

На данный момент новость уже успела ударить по ряду сообществ вокруг игры. "Командир Ли", руководитель группы New Pilots Initiative, занимающейся помощью новичкам на всех игровых платформах, сообщил о своём мнении в Discord: "Конечно, это просто ужасная новость для комьюнити игры в целом и для консольных игроков в частности. Я не хочу выдавать такое решение за что-то положительное, многие люди, в числе которых и я сам, очень разочарованы и злы на разработчиков за принятое решение".

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На данный момент неизвестно, как отказ разработчиков от консольной аудитории скажется на игровом процессе, включающем в себя ряд массовых кроссплатформенных мероприятий, однако рассчитывать на изменение решения со стороны Frontier Developments не приходится.