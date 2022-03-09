По словам представителей, это сделано для более безопасного и приватного пользования социальной сетью

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Социальная сеть Twitter, заблокированная в РФ, запускает специальную версию сайта, оптимизированную под "луковый" сервис Tor, предлагающий высокую защиту данных и освобождающий пользователей от цензуры. Об этом сообщил инженер-программист компании по безопасности Алек Маффет, назвав свою публикацию «возможно, самым важным и долгожданным свои твитом».

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Кроме того, Tor был добавлен в список официально поддерживаемых соц. сетью браузеров. "Луковая" версия соц. сети доступна по адресу https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion через любой основанный на структуре Tor интернет-проводник. И хотя пользователи "луковых" браузеров и до этого могли получить доступ к веб-сайту по обычному адресу, специальная версия разработана специально для подобных браузеров и позволяет использовать больше уровней защиты и предлагает анонимный просмотр публикаций.

"Обязанность платформы состоит в том, чтобы вести дела с людьми, которые используют Tor, на удобных им условиях", — сообщил Маффет в интервью издательству The Verge. — "Настройка особого onion-адреса — это шаг, демонстрирующий, что платформа готова обеспечивать потребности людей, которые используют Tor".

Стоит сказать, что в виду высокого уровня интернет-цензуры, Tor-сервисы набирают популярность с каждым днем. Так, еще в 2016 году представители Facebook заявили, что более миллиона пользователей соц. сети в месяц заходят на сайт или через Tor или иной "луковый" браузер. Ряд веб-сайтов, таких как BBC, New York Times и поисковик DuckDuckGo, уже давно предлагают таким пользователям особые версии веб-сайтов.

Несмотря на то, что изначально Tor задумывался как проект для обхода блокировки к ряду веб-сайтов и анонимизации пользователей, onion-версия Twitter предлагает преимущества, выходящие за рамки простого доступа к заблокированной платформе. Защита от форм опасности, присущих стандартным веб-адресам и взаимодействию с ними, заставляет все большее число пользователей переходить к onion-шифрованию. «Запуская Tor Browser и вводя правильный onion-адрес, вы гарантированно подключаетесь туда, куда хотите, или не подключитесь вовсе», — объясняет Маффет.

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Использования специального адресного пути уже сейчас помогает таким платформам, как Facebook и Twitter, отслеживать и блокировать любую вредоносную активность (например, автоматический сбор данных или Ddos-атаки на сайт, используя преимущества onion-структуры, не блокируя и не ухудшая качество обслуживания обычных добросовестных пользователей. И хотя большинство пользователей не пользуются Twitter через Tor-браузер, такой шаг приближает общество к выходу на новый уровень защиты личных данных и безопасности в сети.