Забронировавшие устройство пользователи сообщают, что до сих пор не получили письма для заказа портативного ПК.

Сегодня утром в продажу в некоторых странах уже поступил портативный игровой ПК от Valve стоимостью от 400 долларов, однако забронировавшие устройство пользователи массово сообщают, что не получили обещанное письмо для заказа на свой email.

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Со слов представителя Valve, это связано с тем, что девайс выходит на рынок небольшими партиям. На данный момент уже распродана первая, а следующая поставка прибудет не раньше 7 марта. Компания планирует в дальнейшем выпускать устройства еженедельными партиями каждый понедельник. Кроме того бронирования распределены по кварталам. Например, те, у кого оформлено бронирование на 1 квартал 2022 года, должны увидеть свое письмо к концу марта.

Сообщается также о том, что Valve дает 72 часа на совершение покупки после получения письма, после чего бронирование аннулируется. В то же время плата за резервирование в размере 5 долларов засчитывается в счет продажи, а плата за доставку включена в стоимость устройства.

Заметим, что в Valve уже сообщили, что самой популярной версией устройства среди предзаказавших стала самая дорогая, а в компании строят планы на выпуск Steam Deck 2.





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