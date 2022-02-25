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Twitter и Meta дают советы по безопасности украинским пользователям
В связи с началом "военной операции" РФ в Украине, американские информационные гиганты внедрили новые функции безопасности и поделились советами с пользователями из зон боевых действий.
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Первой на начало военных действий в Украине отреагировала команда безопасности Twitter, начав делиться советами на английском и украинском языках о том, как пользователи в стране могут замести свои цифровые следы, чтобы обезопасить себя. Инструкция включала в себя советы по полному удалению своих аккаунтов и данных в социальной сети.

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«При использовании Twitter в зонах конфликтов или других зонах повышенного риска важно знать, как контролировать свою учетную запись и цифровую информацию», — сообщил официальный аккаунт @TwitterSafety. В серии твитов разъяснялось, как пользователи могут подобрать более надежные пароли, внедрять двухфакторную аутентификацию, делать твиты приватными и, среди прочего, отключать отслеживание местоположения.

Стоит заметить, что советы также показали, насколько мало контроля пользователи имеют над своей информацией после её публикации в сети. «Если вы в прошлом опубликовали твит с отслеживанием GPS и хотите удалить его / стереть информацию о местоположении из ваших предыдущих твитов, вы можете это сделать. Просто знайте, что удаление его в Твиттере не гарантирует, что оно будет удалено из сторонних приложений или внешних результатов поиска», — гласит один из советов.

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Тем временем Meta специально для жителей Украины запустила инструмент, позволяющий заблокировать свои учетные записи Facebook, а также организовала специальный оперативный центр для наблюдения и контролем за ситуацией в стране.

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