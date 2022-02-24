Платформа для художников Quantum Art, общий объем продаж фото на котором составляет на данный момент около 10 млн долларов, набирает популярность.

Quantum Art, стартап Джастина Аверсано, известного продажей самой дорогой NFT-фотографии в мире, пытается сделать фотографию как род деятельности вновь прибыльной для тех, кто пострадал от популяризации Instagram и сервисов свободного распространения контента.

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Платформа представляет собой торговую площадку NFT для фотографов, в первую очередь нацеленную, по заявлениям её создателя, на "оффлайн-фотографов". На данный момент самая высокая заплаченная за фотографию на платформе цена составила 15 ETH, или более 47 тыс. долларов США.

«Нам платили лайками и комментариями, и все наши работы обесценивались из-за того, что вещи стали прокручиваемыми, и [мы] потеряли любовь к изображениям и сделали все одноразовым», — пишет о целях создании Quantum Art сам Аверсано. Сам фотограф пришел к идее после того, как серия его работ Twin Flames, на каждой из которых изображена отдельная пара близнецов, стала феноменально успешной. Одна из работ Аверсано была продана в ноябре прошлого года за 871 ETH , или чуть более 4 млн долларови стала одной из самых дорогих фотографий, когда-либо проданных.

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На данный момент вокруг площадки сформировалось устойчивое сообщество, которое планомерно растет. Аверсано планирует ускорить этот процесс с помощью серии арт-центров с личным присутствием, первый из которых планируется провести в Лос-Анджелесе. По словам фотографа, Quantum, которая недавно привлекла 7,5 млн долларов со стороны True Ventures, планирует расширить свое присутствие в других формах искусства, помимо фотографии.