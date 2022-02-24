Quantum Art, стартап Джастина Аверсано, известного продажей самой дорогой NFT-фотографии в мире, пытается сделать фотографию как род деятельности вновь прибыльной для тех, кто пострадал от популяризации Instagram и сервисов свободного распространения контента.
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Платформа представляет собой торговую площадку NFT для фотографов, в первую очередь нацеленную, по заявлениям её создателя, на "оффлайн-фотографов". На данный момент самая высокая заплаченная за фотографию на платформе цена составила 15 ETH, или более 47 тыс. долларов США.
«Нам платили лайками и комментариями, и все наши работы обесценивались из-за того, что вещи стали прокручиваемыми, и [мы] потеряли любовь к изображениям и сделали все одноразовым», — пишет о целях создании Quantum Art сам Аверсано. Сам фотограф пришел к идее после того, как серия его работ Twin Flames, на каждой из которых изображена отдельная пара близнецов, стала феноменально успешной. Одна из работ Аверсано была продана в ноябре прошлого года за 871 ETH , или чуть более 4 млн долларови стала одной из самых дорогих фотографий, когда-либо проданных.
На данный момент вокруг площадки сформировалось устойчивое сообщество, которое планомерно растет. Аверсано планирует ускорить этот процесс с помощью серии арт-центров с личным присутствием, первый из которых планируется провести в Лос-Анджелесе. По словам фотографа, Quantum, которая недавно привлекла 7,5 млн долларов со стороны True Ventures, планирует расширить свое присутствие в других формах искусства, помимо фотографии.