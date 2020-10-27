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Видеокарты RTX 3070 от партнёров появились в Беларуси еще до начала официальных продаж

В продажу попало сразу несколько моделей от разных брэндов. Цена новинок стартует с 2200 бел. рублей, что эквивалентно ~870 $ или 66 300 рублей.
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На крупнейшем беларусском онлайн маркете появились первые предложения  видеокарт RTX 3070. В продаже доступны модели сразу нескольких брэндов, что исключает вариант ошибки заполнения каталога.

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Правда, все модели предлагает единственный магазин. Этот факт, а также цена видеокарт навевает некоторый скепсис, который впрочем вряд ли остановит желающих приобрести горячие новинки по даже существенно завышенной цене.

Цена новинок стартует с 2200 бел. рублей, что эквивалентно ~870 $ или 66 300 рублей.

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Другие модели из новой серии RTX 3080 и 3090 доступны в Беларуси уже около полутора недель, правда, цена на них еще куда более сумасшедшая - 1200$ за RTX 3080 и 2500$ за RTX 3090. 

Для покупки доступны модели таких брэндов как Palit и Gigabyte. Продукция MSI и ASUS иногда мелькает в продаже, но очень быстро раскупается.

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Теги

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Kopcheniy
19:47
Это у 1060 было. И у 2060. У 970/670 разъемы были на самой плате, пусть тоже короткой.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:47
Налетай - 59К https://www.onlinetrade.ru/catalogue/videokarty-c338/palit/videokarta_palit_geforce_rtx_3070_8192mb_gamingpro_ne63070019p2_1041a-2326048.html Это не барыги, это рубль обмякший плюс 20 % ...
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:45
"980Ти на старте была за 650, потом снизили цену" Официально цена не падала, просто сняли с производства. Это немного другое.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:44
3070 еще долго будут подходить к рекомендованным ценникам.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Me4tatelI&gt;
19:44
вроде 970 или 670 не помню тоже была короткая, что так же разъем для питания был за текстолитом))
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Артур Легат
19:41
Нормуль пускай тратят, свои потом и кровью 35 тысяч рублей. Мозгов у людей все равно нет.
Apple поднимает цены в App Store для жителей России
Yolanda Tarska
19:41
Отличная карта. Можно смело всем брать, на самом деле даже нет смысла брать что-то дороже, если разрешение не 4К, проще потом быстрее сменить на следующее поколение.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:39
Как нет, автор выше же распинался что тащит все в 4К и на 4К моник уже можно подкопить, купив 3070, которую толком не купить. Хотя завтра поглядим, может Хуанг все полки ими завалит
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
in_cognito
19:39
У тебя психологическая травма, связанная с размерами? Сочувствую.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:37
Поэтому и купят. Прайс 2080 ти будет в умах еще года два, до выхода следующего поколения. Типа за этот прайс был адекватный ценник, но это не точно
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
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