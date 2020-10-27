Видеокарты RTX 3070 от партнёров появились в Беларуси еще до начала официальных продаж
На крупнейшем беларусском онлайн маркете появились первые предложения видеокарт RTX 3070. В продаже доступны модели сразу нескольких брэндов, что исключает вариант ошибки заполнения каталога.
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Правда, все модели предлагает единственный магазин. Этот факт, а также цена видеокарт навевает некоторый скепсис, который впрочем вряд ли остановит желающих приобрести горячие новинки по даже существенно завышенной цене.
Цена новинок стартует с 2200 бел. рублей, что эквивалентно ~870 $ или 66 300 рублей.
Другие модели из новой серии RTX 3080 и 3090 доступны в Беларуси уже около полутора недель, правда, цена на них еще куда более сумасшедшая - 1200$ за RTX 3080 и 2500$ за RTX 3090.
Для покупки доступны модели таких брэндов как Palit и Gigabyte. Продукция MSI и ASUS иногда мелькает в продаже, но очень быстро раскупается.
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