Пока инвестиционный продукт GBTC компании Grayscale пытается получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на переквалификацию в ETF, инвестиционный фонд Кэти Вуд Ark Invest решил воспользоваться спадом. В понедельник фонд купил 315 000 акций GBTC за 2,8 миллионов долларов.
Если биткоин находится на исторических минимумах, то для GBTC это еще более актуально. В настоящее время GBTC торгуется по цене на 37-40% ниже, чем его реальная стоимость:
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Разница между реальной стоимостью GBTC и его рыночной ценой
Это несоответствие вытекает из самой конструкции фонда. Когда она была запущена, институциональные инвесторы обменивали Bitcoin (BTC) на акции GBTC. В то время это было выгодно, так как спред был благоприятным до разворота тренда. Игроки, участвовавшие в этом арбитраже, полагались на обещание, что они окажутся в выигрыше, когда GBTC будет конвертирован в ETF.
Однако этот маневр требовал периода блокировки, и когда рыночная цена упала ниже реальной стоимости, несколько фондов (таких как Three Arrows Capital - 3AC) оказались в убытке.
Два наложенных друг на друга графика ниже показывают эволюцию GBTC и лежащего в его основе XBC:
График GBTC и XBX
Рискованная ставка, но потенциально очень прибыльная
Если GBTC действительно станет ETF, Ark Invest сделает очень хороший ход в этой операции. Но подтверждение от SEC можно ожидать весьма долго, и разрыв между GBTC и XBX продолжает увеличиваться, поскольку инвесторы теряют терпение. Однако текущее состояние рынка показывает, что мы находимся на долгосрочном минимуме.
Более того, позиция в 2,8 млн долларов США является небольшой по сравнению с финансовой устойчивостью Ark Invest, что значительно ограничивает риск.
Приобретенные акции были добавлены в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Последняя имеет 4,98% стоимости в GBTC. В этой корзине активов мы также можем найти акции Tesla, Zoom, Coinbase, Shopify и Block.
При такой высокой доле акций технологического сектора ARKW неудивительно, что он снизился почти на 75% по сравнению со своим историческим максимумом в апреле 2021 года.
График ARKW
Если SEC в конечном итоге одобрит GBTC, он может стать первым ETF, поддерживающим биткоин, признанным финансовым регулятором США. Это может добавить немного уверенности в экосистему.