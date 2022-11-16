Ark Invest, инвестиционный фонд Кэти Вуд, воспользовался 40% скидкой GBTC по отношению к биткоину, чтобы инвестировать 2,8 миллиона долларов в свой собственный ETF.

Пока инвестиционный продукт GBTC компании Grayscale пытается получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на переквалификацию в ETF, инвестиционный фонд Кэти Вуд Ark Invest решил воспользоваться спадом. В понедельник фонд купил 315 000 акций GBTC за 2,8 миллионов долларов.

Если биткоин находится на исторических минимумах, то для GBTC это еще более актуально. В настоящее время GBTC торгуется по цене на 37-40% ниже, чем его реальная стоимость:

реклама

Разница между реальной стоимостью GBTC и его рыночной ценой





Это несоответствие вытекает из самой конструкции фонда. Когда она была запущена, институциональные инвесторы обменивали Bitcoin (BTC) на акции GBTC. В то время это было выгодно, так как спред был благоприятным до разворота тренда. Игроки, участвовавшие в этом арбитраже, полагались на обещание, что они окажутся в выигрыше, когда GBTC будет конвертирован в ETF.

Однако этот маневр требовал периода блокировки, и когда рыночная цена упала ниже реальной стоимости, несколько фондов (таких как Three Arrows Capital - 3AC) оказались в убытке.

Два наложенных друг на друга графика ниже показывают эволюцию GBTC и лежащего в его основе XBC:

График GBTC и XBX

Рискованная ставка, но потенциально очень прибыльная

Если GBTC действительно станет ETF, Ark Invest сделает очень хороший ход в этой операции. Но подтверждение от SEC можно ожидать весьма долго, и разрыв между GBTC и XBX продолжает увеличиваться, поскольку инвесторы теряют терпение. Однако текущее состояние рынка показывает, что мы находимся на долгосрочном минимуме.



Более того, позиция в 2,8 млн долларов США является небольшой по сравнению с финансовой устойчивостью Ark Invest, что значительно ограничивает риск.

Приобретенные акции были добавлены в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Последняя имеет 4,98% стоимости в GBTC. В этой корзине активов мы также можем найти акции Tesla, Zoom, Coinbase, Shopify и Block.

При такой высокой доле акций технологического сектора ARKW неудивительно, что он снизился почти на 75% по сравнению со своим историческим максимумом в апреле 2021 года.

График ARKW

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если SEC в конечном итоге одобрит GBTC, он может стать первым ETF, поддерживающим биткоин, признанным финансовым регулятором США. Это может добавить немного уверенности в экосистему.