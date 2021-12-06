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Волатильность биткоина продолжилась в выходные, текущий уровень - $48 000
В воскресенье утром цены на биткоин упали примерно на 3%, что стало продолжением бурных торгов в выходные, в результате которых криптовалюта упала более чем на 17% всего за 24 часа.
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В воскресенье утром цены на биткоин упали примерно на 3%, что стало продолжением бурных торгов в выходные, в результате которых криптовалюта упала более чем на 17% всего за 24 часа.

Согласно данным Coin Metrics, криптовалюта торговалась на Уолл-стрит по цене $48 012 около 10:50 утра в воскресенье.

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Ранее в течение дня криптовалюта торговалась немного выше на уровне $49 000, поскольку криптовалюта борется за возвращение на рынок $50 000 после падения до минимума в районе $43 000 в субботу.
В пятницу утром биткоин стоил $57 000.

Резкое падение биткоина последовало за пятничным снижением риска на более широком рынке. Все три основные средние индексы завершили пятничные торги в минусе и понесли потери за неделю на фоне опасений по поводу того, что означает вариант омикрон Ковида для продолжающегося восстановления экономики.

Инвесторы отказались от акций в пользу более безопасных областей рынка, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.

В пятницу индекс Nasdaq Composite превзошел индексы Dow и S&P 500, причем особенно сильно пострадали акции технологических компаний. Эта распродажа распространилась и на криптовалюты, причем никакие фундаментальные причины не вызвали резкого падения криптовалют.

"Похоже, что кто-то вчера получил маржин-колл и был вынужден продавать", - отметил Мэтт Малей, стратег по акциям Miller Tabak. "Рынок биткоина имеет тенденцию быть гораздо более "тонким" в выходные дни, так что это, вероятно, усугубило падение". Когда пыль улеглась, покупатели вернулись, и ситуация стабилизировалась".

Тем не менее, продажи за последние 48 часов усугубляют недавнее падение биткоина. Криптовалюта официально вошла на территорию медвежьего рынка 26 ноября, упав до семинедельного минимума около $54 000.

Малей добавил, что то, где биткоин стабилизировался в воскресенье - под уровнем $50 000 - примечательно, учитывая, что он находится ниже линии тренда от июльских минимумов.

"Вернется ли он на этот уровень или нет на следующей неделе (когда возобновится регулярная торговая активность), должно быть важно для биткоина", - сказал он.

Биткойн сейчас почти на 30% ниже своего исторического максимума, близкого к 69 000 долларов США, которого он достиг в начале ноября.

Биткоин сейчас находится на "ничейной земле", и, похоже, в ближайшее время ситуация не изменится", - отметил Эд Мойя, старший рыночный аналитик Oanda. "Долгосрочная "бычья" тенденция сохраняется, но цены, похоже, готовы консолидироваться между $52 000 и $60 000", - добавил он.

Эфир также стабилизировался в воскресенье, поднявшись примерно на 1,5% до $4 176. В субботу криптовалюта достигла минимума в районе $3 500, упав более чем на 16% с пятницы по утро субботы. Эфир является второй по величине криптовалютой в мире по рыночной стоимости.

#криптовалюты #биткоин #рынок криптовалют #падение биткоина
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