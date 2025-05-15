Эстония обвинила Россию в нарушении границ — по словам Таллина, российский истребитель Су-35 без разрешения пересёк воздушное пространство страны. Инцидент произошёл в районе полуострова Юминда и вызвал дипломатическую реакцию: в МИД Эстонии вызвали временного поверенного России. Москва ситуацию пока не прокомментировала.

По данным эстонского портала Delfi, российский истребитель Су-35 без предварительного согласования вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. МИД Эстонии незамедлительно вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна назвал произошедшее «прискорбным инцидентом». В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что такое поведение недопустимо и противоречит принципам международного права. Хотя это не первый случай пересечения воздушной границы в регионе, официальный Таллин на этот раз особенно резко отреагировал, указывая на необходимость усиления контроля и координации в рамках миссий НАТО.

Базирующиеся в Эстонии истребители F-16 ВВС Португалии, задействованные в миссии воздушного патрулирования НАТО, были оперативно подняты в воздух. По версии Delfi, они совершили разведывательный полёт, чтобы уточнить обстановку и убедиться в отсутствии дальнейших угроз.

Российская сторона официальных комментариев пока не давала. На запросы журналистов, в том числе от РБК, МИД России не ответил. Впрочем, в Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивали: все полёты российских военных самолётов проходят в полном соответствии с международными нормами.