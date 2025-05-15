Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве по пути из Китая, однако с президентом России Владимиром Путиным не встретился. Визит носил исключительно технический характер, несмотря на ранее озвученные инициативы Лулы по организации мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил техническую остановку в Москве по пути из Китая. Несмотря на обилие слухов и домыслов, встреча с Владимиром Путиным не состоялась. Об этом официально сообщили в посольстве Бразилии. Самолет A330-243 военно-воздушных сил страны пробыл в Москве недолго и вскоре отправился в Бразилиа.

Перед отлетом из Пекина Лула да Силва заявил о намерении предложить Путину присоединиться к переговорам с Украиной в Стамбуле. По словам президента, Турция может стать нейтральной площадкой для диалога, который давно назрел.

Он подчеркнул, что мир должен быть восстановлен «на историческую перспективу» и указал на необходимость устранения корней конфликта, а не просто сглаживания последствий. «Без корней и дерево не растёт», — сказал он.

Переговоры в Стамбуле назначены на 15 мая. Стороны уже начинают формировать свои делегации. Кремль пока не раскрывает участников со своей стороны, но помощник президента Юрий Ушаков отметил, что будут затронуты как политические, так и технические вопросы. Состав делегации зависит именно от повестки.

Серьёзный интерес к переговорам проявляют и в США. Ожидается прибытие госсекретаря Марко Рубио. Более того, Дональд Трамп намекнул, что не исключает своего визита в Турцию, если его участие может поспособствовать урегулированию конфликта.