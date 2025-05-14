Финансовая группа Euroclear раскрыла доходы от управления замороженными российскими активами: за первый квартал 2025 года прибыль составила около €1,5 млрд.

В начале 2025 года в финансовом мире снова зашевелились разговоры о том, как именно оборачиваются средства, попавшие под заморозку. Euroclear, бельгийская финансовая группа, аккумулирующая активы и проводящая расчёты между крупными участниками рынка, отчиталась: за первый квартал 2025 года процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов составили €1,47 млрд. Для сравнения: это на 7,5% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Среди этих доходов €1,27 млрд приходится на активы Центробанка России, остальное — ещё €200 млн — на активы, связанные с другими российскими структурами. Все эти деньги были заморожены на счетах Euroclear из-за санкций, введённых Евросоюзом после начала конфликта в Украине.

Как говорят в самой группе, снижение доходов связано с постепенным снижением процентных ставок в Европе. Это естественный процесс: ставки вниз — и доходы по размещению средств тоже не растут. Кроме того, пришлось создать крупные резервы — аж на €944 млн — в соответствии с постановлением ЕС о «непредвиденных доходах». Оно вступило в силу в мае 2024 года и обязало финансовые учреждения зарезервировать определённую долю прибыли, полученной с замороженных активов.

Всё это не проходит мимо государственной казны: доходы, полученные Euroclear от российских активов, облагаются корпоративным налогом в Бельгии. Только за первый квартал 2025 года бельгийское государство получило около €360 млн налогов с этих операций.

Тем временем на счетах Euroclear Bank продолжают копиться средства. Это и купонные выплаты по облигациям, и суммы, полученные от погашения бумаг, — всё это не переводится владельцам, так как они находятся под санкциями. На конец марта 2025 года замороженных российских активов в системе числилось на сумму €195 млрд. Для сравнения: на конец 2024 года эта сумма составляла €183 млрд. Вся структура Euroclear по состоянию на конец марта 2025 года управляла активами на €230 млрд. Видно, что доля российской заморозки остаётся ощутимой.

В самом Euroclear заявляют: не стоит ждать роста доходов от российских активов. Наоборот, он, скорее всего, продолжит снижаться. Всё будет зависеть от будущих решений ЕС и ситуации на рынках.

В 2024 году процентные доходы от замороженных российских средств составили €6,9 млрд, из них €5,39 млрд — это активы Центробанка, ещё €1,5 млрд — прочие связанные активы. Для сравнения: в 2023 году Euroclear заработал на российских замороженных активах €4,4 млрд. Рост есть, но теперь тенденция — на спад.

Как бы ни складывалась ситуация, Евросоюз уже решил: прибыль с этих активов пойдёт на восстановление Украины. Это решение было принято в январе 2024 года. В итоге за весь прошлый год Euroclear выплатил в Европейский фонд для Украины около €3,5 млрд.

Естественно, Россия такой подход считает незаконным. В Москве заявляют: санкции — это политическое давление, а замораживать активы — всё равно что залезть в чужой карман. И пусть даже карман в бельгийском костюме — суть не меняется. В МИДе России не раз подчёркивали, что любые действия с этими активами будут расценены как воровство. Россия обещает отстаивать своё в судах и уже активно этим занимается.

И вот тут начинается новый виток — юридический. Euroclear признаёт: придётся участвовать во множестве судебных процессов в российских судах. Истцы из России требуют доступа к своим активам, пусть и в эквиваленте, — предъявляют иски на рублёвые суммы и добиваются принудительного исполнения.