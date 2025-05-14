Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный на ограничение работы российского теневого нефтяного флота и компаний из третьих стран, подозреваемых в помощи в обходе санкций. Новые меры могут вступить в силу уже 20 мая.

14 мая страны Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Ожидается, что эти меры вступят в силу 20 мая. Среди них — ограничения, которые затронут российские танкеры, а также компании из третьих стран, подозреваемые в поддержке обхода санкций. Кремль уже заявил, что санкции не окажут существенного влияния на страну.

Новый пакет санкций направлен на дальнейшее ограничение российской экономики. Согласно информации, опубликованной агентством AFP, он включает в себя ограничения для 149 нефтяных танкеров, которые, по мнению ЕС, связаны с российским теневым флотом.

Кроме того, под ограничения попадут компании из ряда стран, таких как ОАЭ, Турция, Сербия, Вьетнам и Узбекистан. ЕС подозревает эти государства в том, что они помогают России обходить уже действующие санкции. Против подобных мер выступает несколько стран, что может повлиять на окончательное принятие пакета.

Несмотря на согласование пакета санкций, существует ряд трудностей в его принятии. Например, из-за противодействия Венгрии ЕС не включил в список торговое подразделение ЛУКОЙЛа — Litasco Middle East DMCC, базирующееся в Дубае. Такие разногласия замедляют процесс введения жестких санкций и создают необходимость в дополнительной координации среди стран-членов ЕС.

Европейские дипломаты отмечают, что в 17-м пакете санкций не будет жестких мер, так как их принятие могло бы столкнуться с блокировкой со стороны Венгрии или Словакии. В итоге ЕС решил внести только те ограничения, которые получили поддержку всех 27 стран-членов.

Планируется, что в ближайшие дни ЕС и США скоординируют свои действия в отношении России. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что новые меры будут согласованы с американскими партнерами, что сделает санкции более эффективными.

В ответ на эти действия российские власти заявили, что санкции не окажут серьезного влияния на экономику страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва уже знает, как минимизировать последствия этих ограничений. Он добавил, что угрозы со стороны ЕС не имеют большого значения.